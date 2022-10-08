高虹安合體許明財、高金素梅 沈慧虹：政治投機客沒有核心理念

針對資策會發表三個聲明，沈慧虹呼籲高虹安應誠實面對。（記者蔡彰盛攝）

2022/10/08 11:41

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕民進黨新竹市長參選人沈慧虹針對昨日立委高金素梅幫民眾黨新竹市長參選人高虹安站台，沈慧虹回應，地方上常看到前市長許明財和前議長謝文進帶著高虹安跑行程，加上高金素梅也為她站台，高虹安還稱高金素梅是她的「學習對象」，看出高虹安與地方舊勢力、深藍靠攏的意圖鮮明，「我們只看政治投機客，沒有價值也沒有理念！」

針對近期資策會與高虹安之間各說各話，沈慧虹再次表示「高虹安應誠實面對拿出證據，不要推諉造謠抹黑，試圖轉移焦點！」昨立委高金素梅、國民黨前市長許明財都幫高虹安站台，沈慧虹指出，高虹安向深藍靠攏的意圖鮮明，市民只看到一個政治投機客，沒有中心思想、沒有核心價值、也沒有理念。

資策會比對指出高虹安博士論文當中，有8成資策會研究報告文字，對此高虹安喊冤並高呼政治力介入。資策會再發聲明指出，高的博論恐怕已逾越合理使用範圍。沈慧虹對此呼籲，資策會已發表三個聲明，高虹安應誠實面對，拿出證據證明自己清白，也向新竹市民和社會大眾講清楚，不要推諉造謠抹黑，試圖轉移焦點。

早上佑聖宮廟會活動，高虹安與國民黨新竹市長參選人林耕仁同時抵達且同台講話，引發外界藍白合的想像，對此高虹安說，其實她今天第一場廟會活動是跟沈慧虹一起扛轎，第二場與第三場有遇到林耕仁，參選人在地方活動會遇到，是很正常的事情，沒有刻意要跟國民黨同台。

林耕仁則說，跑行程遇到其他參選人，是無可厚非的事，他是國民黨唯一提名的新竹市長參選人，而國民黨在新竹市最團結，他希望支持者繼續給他加油，拼出新竹更美好的未來。

林耕仁（左二）與高虹安（右）在佑聖宮廟會活動同台。（記者蔡彰盛攝）

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