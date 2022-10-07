竹科人等了42年！竹市高峰路拓寬動土 明年3月完工

竹科人久等了！新竹市高峰路拓寬「單線道變三線道」今天動土，將打通42年園區交通瓶頸，預計明年3月完工。（記者洪美秀攝）

2022/10/07 18:33

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市高峰路是市區通往園區的主要往來道路之一，但因道路車幅不夠，常造成交通壅塞，且無設置人行道，新竹市府獲中央補助，投入逾2700萬元進行道路拓寬及人行道環境改善工程，今天舉行動土儀式，將把道路拓寬到3線道、且纜線下地及號誌共桿、新設人行道與綠帶並保留父子樹，預計明年3月底完工。

代理市長陳章賢說，這條高峰路拓寬工程，竹科人等了42年，因高峰路路幅狹窄，最窄處僅5公尺、單線道雙向通行，每小時僅可容納800輛車，無法容納尖峰時段市區往園區約1500輛車潮，尤其高翠路至研新四路匯流處，更是交通瓶頸。

陳章賢說，前市長林智堅上任後，透過打通瓶頸道路、建置智慧化系統縮短旅行時間，並協調、找地、找經費，陸續拓寬高峰路前段、大學路與光復路1段525巷等通往園區重要道路，而市府從106年起規劃此次拓寬高峰路計畫，最困難的地方就是取得土地。

他說，道路一邊是民宅，另一邊則屬科管局土地，市府拜會與科管局協商，也感謝科管局給予最關鍵支持，最終獲行政院109年同意無償撥用666坪、市價超過2億元的空地，並感謝台電無條件配合纜線下地，還給市民乾淨的天際線，完工後將有效舒緩車流，也增設人行道及設置植栽綠帶，並保留父子樹，整條路不只變寬，也會變美。

科管局王永壯局長表示，竹科園區廠商共103家、約14萬人，造成經濟繁榮的同時也帶來交通不便，科管局近年持續與市府合作，包含寶山路調撥車道、高峰路拓寬、光復路一段125巷、大學路等通往園區重要道路，感謝市府積極協助打通周邊交通。

他說，竹科園區去年營業額達1兆580億、成長28%，即便遇到疫情，仍持續正成長，在疫情期間，市府也協助竹科成立疫苗施打站、篩檢站，守護高科技產業並創造佳績，未來會持續與市府合作。

交通處長倪茂榮指出，高峰路拓寬工程的起點為研新四路口、終點為高翠路，全長166公尺，為解決竹科塞車問題，市府積極研擬拓寬高峰路，今年4月市府獲內政部營建署提升道路品質2.0補助，核定道路拓寬工程經費，工程共三大亮點，第一、高翠路與研新四路2路口纜線下地、號誌共桿、退縮行穿線並擴大行人停等空間、設置無障礙斜坡道及導盲磚等，讓步行環境再提升。

第二、道路從5至7公尺拓寬至12公尺，最窄處從1車道拓至3線道，考量上班時間集中、下班時間較零散，規劃往園區2車道、往市區1車道，以紓解園區車潮，同時重新刨鋪改善路面龜裂與坑洞，創造通順、安全的車行空間。

第三、考量附近住戶、通勤學生、竹科員工步行安全，路側增設人行道與植栽，提升環境景觀綠化，並保留「父與子」大樟樹，經專業樹醫生評估，因子樹長期被父樹遮蔽陽光，導致生長情形不佳，將原地調整、轉向面光處，並設置景觀休憩座椅，保留在地居民的生活記憶。

交通處指出，高峰路道路拓寬工程避開尖峰時段，施工時間為9點至16點，採日間施工、假日不施工，施工期間維持雙向通行，並佈設圍籬確保行人通行安全。

竹科人久等了！新竹市高峰路拓寬「單線道變三線道」今天動土，將打通42年園區交通瓶頸，預計明年3月完工。（記者洪美秀攝）

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