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    首頁　>　新竹市

    高虹安稱綠營抹黑 沈慧虹怒批高前後矛盾、雙標

    民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天批民眾黨的高虹安前後矛盾，稱雙標就是高虹安一貫的標準。（記者洪美秀攝）

    民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天批民眾黨的高虹安前後矛盾，稱雙標就是高虹安一貫的標準。（記者洪美秀攝）

    2022/10/07 13:05

    〔記者洪美秀／新竹報導〕針對民眾黨新竹市長參選人高虹安在臉書上說綠營抹黑一條龍，曾說資策會是私法人不受立院監督，又用立委身份，要求資策會提供資料。對此民進黨參選人沈慧虹說，高虹安是前後矛盾，只許自己調資料，卻不容他人質疑，只會去攻擊別人，卻不解答自己的問題，雙標就是高虹安一貫的標準。

    沈慧虹說，高虹安習慣就是逃避、切割、閃躲、假裝受害者，但市民在意的是高虹安是否用公帑讀博士學位、有沒有拿到授權書、加註內容為什麼修改，作為市長參選人要有面對質疑的勇氣，而不是透過轉移焦點來逃避問題。

    沈慧虹今天（7日）在中央市場掃街拜票時，也提到下週六將舉辦「旗艦型政見發表會」，用專業與經驗提出完整城市藍圖，邀請民眾參與，並從今晚開始報名，邀市民來參加。

    沈慧虹說，選戰至今，只有她在提政見，從7月21日，每週都發表至少一項政見，迄今已12週、發佈超過20項的政見，包含舊城再生、幸福加倍（社福）、教育、水資源、環保、關埔9大亮點、香山4大升級、交通135等政見。

    對國民黨的林耕仁週末要邀台中市長盧秀燕來站台，未來是否有大咖站台規劃？沈慧虹說，民進黨是會做事團隊，先前包含總統蔡英文、副總統賴清德都來新竹，這週日行政院長蘇貞昌也會來到新竹宣講政績，後續也會邀基隆市長林右昌、屏東縣長潘孟安來新竹，從台灣頭到台灣尾，一起挺新竹。

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