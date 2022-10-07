高虹安：若有拿爸媽機票或發票向資策會請款 立刻退選

民眾黨新竹市長參選人高虹安今天哽咽說，若有拿爸媽的一張機票或發票向資策會請款，就立刻退選。（記者洪美秀攝）

2022/10/07 12:53

〔記者洪美秀／新竹報導〕民眾黨立委、新竹市長參選人高虹安，針對在資策會任職期間拿全薪出國念書等質疑，今天在願景館開箱活動時，面對媒體表示，在資策會任職派駐到美國出差期間，每年都得到績優獎項，更在國外拿到獎項，每天認真工作，絕沒有對不起資策會給的薪水，並強調不希望牽連無辜的父母，如果有拿父母的一張發票或機票跟資策會請款，她可以立刻退選。

高虹安今天講到父母時語帶哽咽的說，她在資策會派駐到美國出差期間，週一到週五每天白天忙到晚上，利用週末到戶外喘息走走，應是人之常情。對於父母被爆到美國找她，希望不要牽連到無辜的家人。

她提到，之前還有人造謠她爸媽是黨國高層，她不理解這世界發生什麼，她的爸媽來美國找她，是出於疼愛孩子，她如果有拿爸媽的一張發票或機票跟資策會請款，如果有這樣的事，她可以立刻退選沒有問題。

高虹安說，不希望牽連無辜的家人，她也提到派駐國外期間，爸媽來看她，都是用家裡及自己的積蓄，住的地方也是自己的宿舍，爸媽睡在床上，她則打地鋪。赴美出差期間，面對資策會交付的任務和工作都兢兢業業的完成，而獲得資策會內部給的獎項及績效員工的獎項都是不可抹滅的痕跡。

高虹安說，針對外界各種抹黑和造謠，不管是網路霸凌，或是政治人物的壓力，她只能請律師幫忙，盡可能蒐證及提告，因為她能反抗力量很小，也呼籲這次市長選舉能回歸到正軌，不要再有抹黑和黑函。

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