未繫安全帶打卡拍照 李妍慧惹誤會致歉：剛坐上車的照片

遭質疑開車未繫安全帶，民進黨發言人李妍慧致歉，表示是剛出門坐上車的照片，未來會多注意。（取自臉書擷圖）

2022/10/07 12:28

〔記者洪美秀／新竹報導〕民進黨發言人、新竹市議員李妍慧一早在臉書發文打卡，但卻被眼尖網友發現打卡地點是「新竹系統交流道」，質疑李妍慧行車未繫安全帶，網友並PO上網路社群爆料，對此李妍慧受訪解釋，她一早剛出家門、就坐在車上自拍打卡，並未開車，之後駕車參加廣播訪問，全程都有繫安全帶，對沒有繫上安全帶就拍照發文，向大家道歉，強調未來會多注意。

李妍慧今天早上7點多發文表示「早安～上工了！天氣變涼，朋友們記得添衣保暖」，還放上一張自己坐在車上但未繫安全帶的照片，照片標註「我在這裡，新竹系統交流道」。有網友截圖李妍慧的臉書打卡文貼在「記者爆料網」，表示「早安新竹卻做出違規示範，提醒用路人不論前座後座都需要繫上安全帶」。

李妍慧說，得知此情況後，已在早上9點多撤換照片，並說，在車上行進過程，一定會繫上安全帶，先前的照片是剛出家門還沒發動的自拍照，因早上8點20分有廣播節目行程，在出家門後用weathershot的APP拍照，地點可自己輸入，但時間無法改變，那個時間就是剛出門的時間。

李妍慧強調，她的本意是想跟網友報告今天一大早就開始北上行程工作，也跟大清早就開始工作的朋友互道早安。沒有繫上安全帶就拍照是她的疏失，造成不良示範，要跟大家抱歉。後來經由朋友提醒，也迅速換上一張在高速公路有繫安全帶的相片。

李妍慧說，小小的一張自拍造成大家的誤會跟不便，完全非她本意，她再次跟大家致歉。遵守交通規則確保行車安全，絕對是優先原則，未來一定會注意這些細節，也希望大家都能出門安全、工作平安。

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