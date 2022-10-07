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    新竹女中高二生林語柔獲台灣女孩數理科技獎 全國僅3人獲獎

    新竹女中數資班高二學生林語柔獲今年台灣女孩數理科技獎、全國僅3人獲獎，充分展現台灣女孩特質。（記者洪美秀攝）

    新竹女中數資班高二學生林語柔獲今年台灣女孩數理科技獎、全國僅3人獲獎，充分展現台灣女孩特質。（記者洪美秀攝）

    2022/10/07 08:16

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹女中數理資優班高二學生林語柔參加勵馨基金會舉辦的第20屆台灣女孩選拔，經過初選、複賽長達八個月的競逐，獲數理科技類的台灣女孩認證，全國僅3人。她以機器手臂泡咖啡的程式設計與應用獲評審肯定，未來將擔任親善大使參與推廣活動，展現台灣女孩勇敢、自信、活力、知識、責任的特質。

    勵馨基金會舉辦的台灣女孩獎選拔，鎖定12歲到18歲的女孩，鼓勵女孩展現各領域的特色，獎項包括數理科技獎、體能運動獎、社群經營獎及勇氣冒險獎，得獎名單日前公佈，新竹女中林語柔以優異表現獲數理科技獎。

    從小沉浸在科技氛圍的林語柔，在爸爸及兩個哥哥的薰陶下，小二就接觸程式設計，更透過社團及參賽經驗，累積對程式設計及科技應用的興趣，國中進數理資優班後，也以優異成績考進新竹女中數理資優班，參加各類競賽更是獲獎無數。

    包括獲科技部全國高中物理探究實作競賽第1名、2022 MATH KANGAROO TAIWAN袋鼠數學金牌、2022國際口腔科學創意研究競賽亞軍、16週陽明交大數理資優培訓A級通過、清華大學數理資優人才培育109~111年（國中跳級）、IMC第18屆國際數學台灣複賽金牌、世界數學邀請賽World Mathematics Invitational銀牌、國際運算思維挑戰賽PR92、第六屆臺灣數學能力檢定 2022TMT10 優良獎、中華民國第62屆國中學科學展覽會物理組縣賽第1名、國小科學展覽兩次（化學組暨生活應用組） 縣賽第一。

    除展現數理長才，林語柔也擅長運動，在桌球及游泳項目都拿到好成績，甚至與兩個哥哥都拿到苗栗縣文狀元的小文豪獎，允文又允武。

    竹女校長林桂鳳說，林語柔進高中後是獎項常勝軍，但個性開朗樂觀正向，且願意與同學分享，充份展現台灣女孩勇敢自信的特質，學校與有榮焉，尤其全國僅3人獲台灣女孩數理科技獎，也展現竹女數資班跨域及多元的學習精神。

    林語柔說，獲此獎相當開心，未來期許成為女科技人，幫助更多鑄造傳產轉型綠色永續，也希望發揮女性特質，奉獻所長。

    新竹女中數資班高二學生林語柔獲今年台灣女孩數理科技獎、全國僅3人獲獎，充分展現台灣女孩特質。校長林桂鳳也予以肯定，大讚是竹女之光及台灣之光。（記者洪美秀攝）

    新竹女中數資班高二學生林語柔獲今年台灣女孩數理科技獎、全國僅3人獲獎，充分展現台灣女孩特質。校長林桂鳳也予以肯定，大讚是竹女之光及台灣之光。（記者洪美秀攝）

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