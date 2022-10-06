私立幼兒園教師不當體罰 竹市府開罰24萬、幼教師4年內不得任教

新竹市私立幼兒園幼教師傳出不當體罰，市府開罰24萬元罰鍰，幼教師4年內不得任教。圖為幼兒園幼兒活動情形，與新聞事件無關。（記者洪美秀攝）

2022/10/06 16:42

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市政府教育處今天表示，有家長陳情指出，某私立幼兒園發生不當對待幼兒事件，教育處第一時間至園所展開調查，並由社工訪視受害幼兒情況，經評估，此案許姓教保員確實違反《兒童與少年福利與權益保障法》第49條規定，初步認定將依97條處行為人24萬元罰鍰，並公告其姓名，但目前仍在申覆期間。

教育處表示，9月28日接獲民眾陳情，立即至園所調閱監視錄影帶釐清案發過程，並要求該園讓許姓教保員立即停職、接受調查，也派專業社工至受害幼兒家中訪視，後續依家庭需要提供法律諮詢及孩子心理復原服務。

經查，9月27日，許姓教保員於北區某私立幼兒園中班上課時，對於班上無法正確作答的孩童確實有大聲斥責、用手拍頭、拍身體及戳臉等不當管教行為。經市府初步調閱當日監視器畫面，判定許姓教保員違反《兒童與少年福利與權益保障法》第49條規定，初步認定將依同法97條處行為人處24萬元罰鍰，並公告其姓名。

教育處指出，目前已掌握案發前後一週的監視器畫面及相關資料，市府將持續積極深入調查、後交由認定委員會依情節輕重認定處分；教育處強調，除現有之24萬罰鍰，最重可再令許姓教保員4年不得在教保服務機構任教。

另針對幼兒園未依規於24小時內通報，已違反幼兒教育及照顧法第23條規定，依同法處園所負責人3萬元罰鍰，並公告園所名稱及負責人姓名。

教育處表示，市府嚴正譴責教師體罰或不當管教之行為，並以更高標準、維護學生權益之立場，將從嚴認定、加重處分相關違法人員及教保服務機構，以遏止不當對待幼童案件再次發生。

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