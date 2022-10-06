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    首頁　>　新竹市

    林耕仁提綠能共享E-bike交通政策 將全面進化升級

    新竹市長參選人林耕仁今天發佈公共共享E-bike政策，將推動綠能、共享E-bike，尤其E-bike具便利、省力優點，可滿足民眾通勤需求。（記者洪美秀攝）

    新竹市長參選人林耕仁今天發佈公共共享E-bike政策，將推動綠能、共享E-bike，尤其E-bike具便利、省力優點，可滿足民眾通勤需求。（記者洪美秀攝）

    2022/10/06 14:01

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長參選人林耕仁今天發佈公共共享E-bike政策，將推動綠能、共享E-bike，尤其E-bike具便利、省力優點，可滿足民眾通勤需求，也適合做為休閒觀光的運具選擇，未來將全面推動安全、智慧、綠能的永續宜居城市。

    林耕仁今與前新竹市長林政則和東區市議員參選人何志勇宣佈這項交通政策，他說，藉由E-bike省力、省時不會騎得滿身大汗的優點，可以滿足民眾日常通勤需求，降低私人車輛使用，緩解交通壅塞情形。

    他說，E-bike除可滿足通勤需求，也適合做為休閒觀光的運具選擇，不但讓騎乘更加舒適，也可以輕鬆飽覽新竹的優美風景。建置公共共享E-bike讓新竹市民除了U-bike之外，多一個便利又省力的選項。

    林耕仁說，綠能、低碳是城市競爭力的關鍵指標，世界許多主要城市都在推動綠能交通政策。運具電動化在淨零路徑中扮演重要角色，以全生命周期計算，估計每一輛電動機車的碳排量較燃油機車少2.3噸。

    他說，竹市45萬的人口數，竹市機動車輛總數將近44.8萬輛，其中機車28.2萬輛佔了62.9%，小客車14.9萬輛佔了33.3%。新竹市的車輛數與人口數並駕齊驅，但電動車輛卻僅佔2.87%，他認為城市的綠能減碳還需要更多的努力，未來將藉由公共E-bike的使用，減少燃油車輛使用率，降低城市排碳量。

    新竹市長參選人林耕仁今天發佈公共共享E-bike政策，將推動綠能、共享E-bike，尤其E-bike具便利、省力優點，可滿足民眾通勤需求。（記者洪美秀攝）

    新竹市長參選人林耕仁今天發佈公共共享E-bike政策，將推動綠能、共享E-bike，尤其E-bike具便利、省力優點，可滿足民眾通勤需求。（記者洪美秀攝）

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