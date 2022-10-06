高虹安遇爭議神隱 沈慧虹陣營發言人酸：果然「新竹找安」

民眾黨新竹市長參選人高虹安對資策會提告問題神隱及迴避，民進黨新竹市長參選人沈慧虹陣營發言人劉康彥怒批高又神隱、果然「新竹找安」。（記者洪美秀攝）

2022/10/06 12:49

〔記者洪美秀／新竹報導〕針對民眾黨立委、新竹市長參選人高虹安論文疑慮，在資策會任職期間全職全薪沒報備，還用公帑出國買機票，民眾黨立法院黨團今天（6日）在台北舉行記者會護航高虹安，民進黨新竹市長參選人沈慧虹競選辦公室發言人劉康彥表示，民眾黨記者會從頭到尾都在模糊焦點，高虹安更是一遇到爭議就神隱，就如同她的競選口號「新竹找安」一樣，在新竹完全找不到高虹安。

劉康彥說，從資策會、戰學歷到抹黑沈慧虹求官，高虹安遇到問題，標準SOP就是「說謊、逃避、卸責，扮演受害者」，即使出現回應也是拍影片，不肯正面回應媒體的提問，今天又見為高虹安護航的記者會在台北召開，試問高虹安是選台北市長還是新竹市長？

劉康彥強調，資策會執行長已明確表示高虹安論文超過合理使用範圍，而民眾黨今日在台北舉行記者會，不願正面面對新竹選民，高虹安本人也完全神隱，對「用公帑拿學位」的事實毫無悔改之意。

劉康彥也說，民眾黨今日整場記者會都試圖用「被打壓」轉移焦點，立法院實行職權為民監督，就說立法院打壓，資策會比對高虹安論文相似度高達八成，就說資策會有問題，而對於高虹安用公帑拿學位，連出國機票都用人民納稅錢的事實，則完全沒有回應。

劉康彥說明，作為市長候選人應該勤跑基層，候選人每日行程新竹人都看在眼裡，沈慧虹每天超過十場的行程，至今舉辦超過50場市政願景說明會、發表超過20場政策說明，而對比高虹安在地方跑行程就像是沾醬油，昨天（5日）還被爆出謊稱新竹心理衛生協會主動調整行程，實際卻是高虹安遇到爭議就取消行程，再度神隱逃避媒體訪問。

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