高虹安拿翁啟惠為例相比？沈慧虹：無法相提並論
2022/10/06 12:12
〔記者洪美秀／新竹報導〕民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天（6日）日到新源市場掃街拜票，針對民眾黨參選人高虹安貼文拿翁啟惠為例來比，沈慧虹說，高虹安當然不是翁啟惠，翁啟惠留職留薪赴美求學，離開中研院後還要賣房子賠償國家四年的薪水。高虹安全職全薪沒報備，拿國家的錢成就自己，連機票錢都是資策會出的，不能與翁啟惠相提並論。
沈慧虹說，翁啟惠當年赴美求學是留職留薪，為留在美國發展，還賣房子以賠償中研院的4年的薪水，高虹安則是拿資策會全職全薪，甚至連機票錢都是國家出的，不能與翁啟惠相提並論。沈慧虹也說，這些全都是納稅人的錢，高虹安應該說清楚。
資策會表示針對高虹安論文一事可能對高提告，高虹安喊這是政治力介入。沈慧虹也再次呼籲請高虹安面對問題要說明清楚、講明白，請不要說謊、切割、逃避、假裝被害人，「我想，資策會和高虹安之間，大家會選擇相信資策會。」
至於高虹安昨天取消手工皂手作行程，卻被爆出其實根本沒聯繫主辦單位心理衛生協會，卻推拖是主辦單位取消活動？沈慧虹說，新竹市心理衛生協會照顧很多身心障礙的朋友，候選人的行程調整不應該造成民間困擾，更不應該卸責推給市民，這是政治人物最基本做人處世的道理。