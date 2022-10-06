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    首頁　>　新竹市

    高虹安拿翁啟惠為例相比？沈慧虹：無法相提並論

    民眾黨新竹市長參選人高虹安領全職全薪讀博士卻拿翁啟惠為例來比？民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天表示：根本無法相提並論。（記者洪美秀攝）

    民眾黨新竹市長參選人高虹安領全職全薪讀博士卻拿翁啟惠為例來比？民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天表示：根本無法相提並論。（記者洪美秀攝）

    2022/10/06 12:12

    〔記者洪美秀／新竹報導〕民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天（6日）日到新源市場掃街拜票，針對民眾黨參選人高虹安貼文拿翁啟惠為例來比，沈慧虹說，高虹安當然不是翁啟惠，翁啟惠留職留薪赴美求學，離開中研院後還要賣房子賠償國家四年的薪水。高虹安全職全薪沒報備，拿國家的錢成就自己，連機票錢都是資策會出的，不能與翁啟惠相提並論。

    沈慧虹說，翁啟惠當年赴美求學是留職留薪，為留在美國發展，還賣房子以賠償中研院的4年的薪水，高虹安則是拿資策會全職全薪，甚至連機票錢都是國家出的，不能與翁啟惠相提並論。沈慧虹也說，這些全都是納稅人的錢，高虹安應該說清楚。

    資策會表示針對高虹安論文一事可能對高提告，高虹安喊這是政治力介入。沈慧虹也再次呼籲請高虹安面對問題要說明清楚、講明白，請不要說謊、切割、逃避、假裝被害人，「我想，資策會和高虹安之間，大家會選擇相信資策會。」

    至於高虹安昨天取消手工皂手作行程，卻被爆出其實根本沒聯繫主辦單位心理衛生協會，卻推拖是主辦單位取消活動？沈慧虹說，新竹市心理衛生協會照顧很多身心障礙的朋友，候選人的行程調整不應該造成民間困擾，更不應該卸責推給市民，這是政治人物最基本做人處世的道理。

    民眾黨新竹市長參選人高虹安領全職全薪讀博士卻拿翁啟惠為例來比？民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天到新源市場拜票時表示：兩者根本無法相提並論。（記者洪美秀攝）

    民眾黨新竹市長參選人高虹安領全職全薪讀博士卻拿翁啟惠為例來比？民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天到新源市場拜票時表示：兩者根本無法相提並論。（記者洪美秀攝）

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