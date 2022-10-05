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    首頁　>　新竹市

    新竹市議員拿公家資源造勢？鄭成光要求市府約束

    新竹市議員鄭成光今天質詢時提到，香山區有特定議員參選人利用人民團體的補助，做個人的選舉造勢活動，是拿公家補助及資源進行選舉活動，他認為市府應約束及了解。（截取自鄭成光的質詢影片）

    新竹市議員鄭成光今天質詢時提到，香山區有特定議員參選人利用人民團體的補助，做個人的選舉造勢活動，是拿公家補助及資源進行選舉活動，他認為市府應約束及了解。（截取自鄭成光的質詢影片）

    2022/10/05 23:09

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議員鄭成光今天在議會總質詢時提到，香山區有特定議員參選人利用人民團體的補助，做個人的選舉造勢活動，是拿公家補助及資源進行選舉活動，他認為市府應約束及了解，要求人民團體或接受政府補助的單位應嚴守行政中立原則，不應讓選舉介入一般活動。

    對此，新竹市府教育處長賴榮光說，確實前幾天有接到類似的投訴與反應，除已告知及勸導相關主辦單位外，未來也會加強督促與查訪及宣導，避免類似情況再發生。

    鄭成光今天在議會質詢提到，香山區樂齡學習中心主任葉國文此次也參選市議員選舉，卻利用公家資源及補助舉辦選舉活動，甚至向民眾介紹是議員參選人，這樣的行為舉止已違反行政中立原則，且有濫用政府公家資源及補助，行個人選舉造勢之實，相當不妥，也不應該，難道市府都不了解、不約束嗎？

    鄭成光也說，不管是市長或是議員參選人都可能有人民團體的頭銜或身份，但應與選舉行為做切割，更不應該有上台公開介紹的行為，他認為市府若縱容或允許，實在不好。

    對此，葉國文受訪說，市府確實有多次要求人民團體要謹守規範，而他在辦活動時，也會特別注意及遵守規範，包括不穿競選背心，而是穿樂齡中心的背心，他相信這些風風雨雨及耳語，在選舉過後都會結束，也會保持行政中立的。

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