她喊冤！高虹安稱資策會被施壓 柯建銘痛斥：別老是逃避、鬼扯

柯建銘呼籲，高虹安不要老是說謊、鬼扯，應該誠實面對自己。（資料照）

2022/10/05 21:43

〔記者陳政宇／台北報導〕資策會今（5）日證實，民眾黨新竹市長參選人高虹安的博士論文與資策會計畫論文相似度達八成，且著作權屬於資策會；高虹安質疑，是因為立法院民進黨團總召柯建銘強力施壓，政治力介入，才讓資策會改口。柯建銘反駁，高虹安不要老是想逃避、鬼扯，應該誠實面對自己，否則只會被選民看破手腳。

針對資策會指稱論文有著作權爭議，高虹安質疑，當初週刊報導時，資策會當天即發出聲明表示「學術用途無授權問題」。這段時間在柯建銘等人強力施壓下，資策會改口主張疑似著作權疑慮，相信這是政治力介入的結果。

對此，柯建銘受訪直言，資策會一開始的說法難道也是高虹安的施壓嗎？高虹安跟週刊互告，這些當然要上法院釐清，抄襲與否是鐵一般的事實，而經濟部和資策會又怎敢在立院亂講，更不是自己能夠施壓的。此外，高虹安領雙薪跑去美國讀書的問題，現在當然要清查。

柯建銘形容，就像小偷被警察抓了，應該要極力證明自己的清白，高虹安卻反過來質疑公權力的正當性，呼籲她不要老是想逃避和鬼扯，全國都把這些操作看在眼裡，一再說謊只會被理性的新竹市民看破。

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