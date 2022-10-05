糗！高虹安臨時「取消行程」 主辦單位根本「不知她要來」

打臉高虹安！民眾黨新竹市長參選人高虹安今天原訂下午有公開行程卻臨時取消，而心理衛生協會則表示今天的課程是綠色植物手作不是手工皂課程，且根本不知高虹安要來協會。（取自鍾年晃臉書、心理衛生協會提供；本報合成）

2022/10/05 19:47

〔記者洪美秀／新竹報導〕民眾黨新竹市長參選人高虹安原訂今天下午要到新竹市心理衛生協會出席手工皂DIY活動，事前也通知媒體邀請採訪，沒想到近中午高虹安的團隊透過通訊軟體群組宣布行程取消。媒體人鍾年晃下午在臉書爆料，其實主辦單位從頭到尾根本不知道高虹安要來。

新竹市心理衛生協會受訪喊冤說，協會確實不知道高虹安等人要來，事前沒有人通知協會，只有早上有人打來問是否下午有手工皂活動，但協會告知下午的課程並非手工皂，而是「綠地舒活—推動身心障礙者綠色照護服務計畫」課程。

協會人員表示，心理衛生協會主要服務精障者，並不是選舉造勢場合，哪有「客人要來，主人都不知道」的道理，協會根本不清楚立委高虹安要來，也沒告知協會，讓協會很無辜受牽連。

協會人員無奈的說，只希望把需要服務及照顧的成員照顧好，並不希望有特定的參選人來造勢，更不希望因此造成協會困擾。

媒體人鍾年晃今天也在臉書踢爆指出，「今天高虹安原本下午有行程，今天早上又臨時取消，經福爾摩斯訪察，事情的真相是1.高虹安團隊事前沒有人聯繫說下午要過去參訪。2.今天根本也沒有手工香皂課程，何來取消一說。3.今天10月5日課程是「綠地舒活—推動身心障礙者綠色照護服務計畫」，主題「和植物說說話」。

鍾年晃這篇貼文引起網友熱議，也吸引網友數百則留言，有的說「高的哪句話才是真的？」、「吹牛吹習慣了，他也不會知道什麼叫吹牛喔」。

鍾年晃臉書貼文

民眾黨新竹市長參選人高虹安原通知今天下午要出席新竹市心理衛生協會手工皂DIY，中午卻臨時取消，協會下午受訪表示，今天的課程是綠色植物手作、不是手工皂課程，且從頭到尾根本不知高虹安要來。（心理衛生協會提供）

打臉高虹安！民眾黨新竹市長參選人高虹安今天原訂下午有公開行程卻臨時取消，而心理衛生協會則表示今天的課程是綠色植物手作不是手工皂課程，且根本不知高虹安要來協會。（心理衛生協會提供）

民眾黨新竹市長參選人高虹安今天原訂下午有公開行程卻臨時取消，媒體人鍾年晃踢爆內幕：原來主辦單位根本不知高要來。（取自鍾年晃臉書）

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