高虹安論文引用8成 柯建銘再批：心術不正、行為偏差

柯建銘批評，高虹安選舉有個特色就是「爭功諉過、謊話連篇」，她必須誠懇面對自己跟事實才是上策。（記者廖耀東攝）

2022/10/05 18:35

〔記者蘇孟娟／台中報導〕資策會執行長卓政宏今天在立法院答詢說，民眾黨立委、新竹市長參選人高虹安的博士論文與資策會研究計畫論文的相似度約8成。民進黨立院黨團總召柯建銘批評高虹安「心術不正、行為偏差」，呼籲她誠實面對自己才是上策，更籲選民好好思考這樣的人是否適合當新竹市長。

柯建銘說，當初高虹安被爆論文抄襲時說自己沒有抄襲的問題，結果今天就被資策會打臉，引用屬於資策會智財權的內容超過8成，卻未註明引用出處，也非合理使用，已是侵犯智財權。

此外，高虹安擔任資策會全職員工時，用公家機關的錢去讀博士，通常應報備採留職停薪，她卻沒讓資策會知道，已是公私不分；甚至日前參加「董事長開講」節目，被爆是個人造勢會，還稱自己只是來賓，不是主辦單位，卻又被爆競選辦公室發感謝狀給參加者等。

柯建銘指出，問題一件一件被爆開來，高虹安採取的策略讓人感覺高傲、虛假、謊言、逃避，她的心術不正、行為偏差，「這種人要當新竹市長，理性的新竹市民應好好思考」。柯建銘還說，高虹安選舉有個特色就是「爭功諉過、謊話連篇」，她必須誠懇面對自己跟事實才是上策。

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