資策會證實高虹安博論爭議引用達8成 民進黨：別再閃躲！

民眾黨新竹市長參選人高虹安日前被週刊踢爆其辛辛那提大學的博士論文涉嫌抄襲資策會報告，民進黨下午痛批高虹安應說清楚講明白，別再閃躲。（資料照）

2022/10/05 17:58

〔記者陳昀／台北報導〕民眾黨新竹市長參選人高虹安日前被週刊踢爆其辛辛那提大學的博士論文涉嫌抄襲資策會報告，資策會執行長卓政宏今在立院答詢立委首度證實，比對後兩者相似度高達8成，可能就此提起訴訟。民進黨下午痛批，高虹安十多天來不願面對社會大眾質疑、也拿不出資策會授權書，奉勸臨時取消行程的高虹安說清楚講明白，別再閃躲。

民進黨發言人謝佩芬下午表示，高虹安被媒體戳破博士論文涉嫌抄襲，甚至涉拿國家公帑完成自己的學位，今天資策會也首度於立法院證實，高虹安的論文經過幾個軟體比對，高虹安論文有用到資策會具著作權的部分，第一次比對發現達7、8成，第二次比對則逾八成，並非在合理使用範圍，且缺乏明示出處，不排除提起訴訟、要求尊重著作權。

謝佩芬表示，自週刊爆出相關事件已過10多日，高虹安仍不願面對社會大眾的質疑，也拿不出資策會授權書，透過資策會今天明確的說明，高虹安博論涉嫌抄襲的真相已經攤在陽光下，請問高虹安到底什麼時候才願意誠實面對？奉勸高委員，誠實為上，不要再拖延閃躲，也請下午臨時取消行程的高委員，應就論文涉抄襲的問題，公開坦然向社會大眾說清楚講明白，別再閃躲！

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