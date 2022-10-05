資策會指論文重製度約8成喊告 高虹安：政治力介入抹黑

高虹安（中）說，她不能忍受政治介入業界，甚至還要介入學術，介入研究單位，資策會身為公私合力的業界典範，難道還要弄得業界人心惶惶，害怕政治力隨時會找上門來嗎？（資料照）

2022/10/05 17:48

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高虹安爭議論文重製度約8成 資策會：可能提訴訟

〔記者洪美秀／新竹報導〕資策會執行長卓政宏今天在立法院說，高虹安博士論文與資策會研究計畫論文的相似度約8成，比例偏高的程度很難說是引用，而且從未向資策會報備要去攻讀學位，就職場倫理而言是有問題的，資策會可能會尋求法律訴訟途徑。對此，高虹安傍晚在臉書發文說，這是遭政治力介入抹黑，且資策會長官和同事被迫改口。

高虹安發文說，民進黨立委輪番質詢經濟部長王美花和資策會執行長卓政宏，都是為得到不利她說法。博士論文共113頁，對比高虹安資策會發表期刊文章部分僅6頁，所謂博士論文引用逾8成的說法，光用數學計算就知道絕非事實，怎麼可能8成！而且她是資策會期刊文章第一作者。

不過，高虹安的「怎麼可能8成」之說是解讀錯誤，資策會說的是他們的研究計畫論文約8成被高虹安「引用」，並非說高虹安113頁論文裡超過8成是引用資策會的，而是高虹安博士論文引用資策會發表期刊文章那6頁，與資策會研究計畫論文相似度達8成。

她說，當初鏡週刊刊出報導時，資策會當天即發出聲明表示「學術用途無授權問題」。但在民進黨柯建銘等人強力施壓下，資策會改口主張疑似著作權疑慮，是政治力介入的結果。高虹安臉書也提到，資策會的長官、同事因承受高層壓力，被迫改口。

對於她去美國派駐期間進修，沒報備也沒說明，高虹安說，2016年8月她獲資策會推薦「國家產業創新獎」，推薦理由就明載「高虹安主動爭取本會國際人才培育補助方案，前往美國辛辛那提大學進修攻讀機械博士學位……」，怎可能沒報備沒說明。

高虹安說，她不能忍受政治介入業界，甚至還要介入學術，介入研究單位，資策會身為公私合力的業界典範，難道還要弄得業界人心惶惶，害怕政治力隨時會找上門來嗎？

高虹安也在臉書駁斥說，她是方濟中學國中市長獎畢業後推甄進北一女的，並非利用特權插班進北一女，相信市民都看到綠營這些日子對她的人格抹殺和造謠，她將以政策與政見，跟選民互動，期待用正能量改變城市。

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