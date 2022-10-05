高虹安一日三切割 沈慧虹：遇事就閃躲，如何承擔市政？

民進黨新竹市長參選人沈慧虹今針對近日掀起的挖角風波做出回應。（記者蔡彰盛攝）

2022/10/05 13:02

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕民進黨新竹市長參選人沈慧虹今針對近日掀起的挖角風波回應，她表示台北市長柯文哲已承認，她也多次還原當時真相，「公務員訓練就是謹言慎行，我說的每一句話都可以受考驗！」基於信任，她當時也清楚告知市長林智堅相關訊息。另針對民眾黨竹北市長參選人林冠年因酒駕被火速切割，沈慧虹對此表示，民眾黨新竹市長參選人高虹安遇到事情總是顧左右言他，閃躲、說謊、切割，如何能承擔市政？

沈慧虹表示，公務員所受訓練是謹言慎行，其所言皆可受考驗，她已在臉書上還原真相並多次說明，昨日柯文哲也已承認是挖角非求官，但她在地方上已遇到民眾向她反應此事，造謠一句話，闢謠要花很多力氣，希望惡質選風趕快停止。

針對林智堅今早發文為沈慧虹抱不平，沈慧虹表示，7年多前受林智堅邀請到新竹工作，愛上這座城市，過去都是一群人團隊合作完成任務，新竹是她的家，盼繼續為新竹打拚，柯文哲提出的邀請她都婉拒。她也說，她與林智堅是戰友、是夥伴，與柯文哲的會面、通話情況，當時她也都轉達給林智堅。

民眾黨竹北市長參選人林冠年昨天傳出酒駕醜聞，被高虹安火速切割。沈慧虹對此表示，民眾黨碰到事情總是顧左右而言他，先混淆視聽接著切割，高虹安昨天一日三切割，切割吳子嘉、切割志工團也切割林冠年。

她質問，「高虹安是黨部主委，林冠年是黨部執行長，酒駕發生在今年8月份，卻是到週刊爆料才有動作，是閃躲？是掩藏？還是說謊？」她再次呼籲高虹安遇到問題就說清楚、講明白，不要迴避媒體和民眾的疑問。

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