為沈慧虹被誣指求官抱不平 林智堅細數她對新竹情感與熱愛

前新竹市長林智堅（右）盛讚沈慧虹的卓越能力與愛新竹的情感。（取自林智堅臉書）

2022/10/05 10:31

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕民進黨新竹市長參選人沈慧虹被誣指求官，事後台北市長柯文哲證實曾經挖角，前新竹市長林智堅為此臉書發文，娓娓道來此事始末以及沈慧虹擔任交通處長、副市長的經過，關鍵就在她對這座城市的情感與熱愛，這也是為什麼，他和柯建銘今年力薦由她代表民進黨參選新竹市長。

林智堅說，是挖角還是求官，他想他該為沈慧虹說些公道話。他和慧虹共事的7年半，每次賦予她工作、任務，她都不曾猶豫，幾乎是使命必達。她是一位謹守分際、遵守職場倫理的好夥伴，每次受到柯文哲的邀約，她都會說明他們談話的內容。因此他知道每一次柯找她的時間以及她們大概談些什麼。

第一次是在2016年，蔡壁如致電沈慧虹，徵詢有沒有意願接任台北市交通局長。第二次是在2017年，沈慧虹與柯文哲、蔡壁如在台北政府市長室會面，他們再度邀請沈慧虹擔任台北市交通局長。第三次是2021年1月3日，沈慧虹與柯文哲、副市長黃珊珊會面。最後一次是今年3月，黃珊珊致電沈慧虹，詢問她有無意願到台北市政府擔任參事。

林智堅說，沈慧虹是非常講情重義的夥伴，基於對新竹這塊土地的感情，加上肩負許多重大建設的責任，她每次都選擇跟團隊一起打拚到最後。他知悉沈慧虹與黃珊珊的交情，也了解好的人才大家都想要挖角，感謝沈慧虹總是把自己放在一邊，願意為新竹更好更幸福，和他一起持續打拼。關鍵就在她對這座城市的情感與熱愛，這也是為什麼，他和柯建銘今年力薦由她代表民進黨參選新竹市長。

林智堅說，知道沈慧虹是位奉公守法的專業文官，但，選舉對她來說不是那麼的熟悉。不過從被徵召參選到現在105天，每一天的表現，可說是倒吃甘蔗、扶搖而上，就像是市民對她的支持度一樣。

林智堅回想2人第一次相見的場景，是在新竹高鐵站的摩斯漢堡。那時候他還沒上任，正為了交通處長的人選而苦惱，他詢問秘書長陳章賢有沒有推薦的人選，他推薦了沈慧虹。見面後問她的第一個問題，就是對於公道三的看法。她侃侃而談對於新竹市交通的看法，不僅可以充分感受到她對交通專業的熟稔，更在對談中，展現出她獨特的人格特質。可能是來自農村成長的樸實，使得她在展現專業之餘，從不顯得傲慢，更不會咄咄逼人，總是待人謙遜。

林智堅當下就決定，沈慧虹就是他要的交通處長。而後來會選擇沈慧虹擔任副市長，是因為2016年到日本參訪，在桃園機場出境候機時，有記者的皮鞋「開口笑」破了，沈慧虹發現這事，立即默默把她的鞋子借給記者穿。她就是這麼的細心、貼心、有同理心，「一位女孩子願意把自己的鞋子，借給另一位男生穿，這是多麼不容易。」

最後他想問柯文哲，他可以理解求才若渴的心情，但有必要因為選舉說謊，甚至放任幕僚或名嘴去抹黑、攻擊您明明也高度欣賞及認同的沈慧虹？選舉是一時的，珍惜每個相遇的緣分，才是做人的道理。

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