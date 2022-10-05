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    首頁　>　新竹市

    遇事就切割 林耕仁諷高虹安「次元刀」功力高！

    國民黨新竹市長參選人林耕仁今天推出青年政策第二彈，以青年未來三支箭為主軸。（記者洪美秀攝）

    國民黨新竹市長參選人林耕仁今天推出青年政策第二彈，以青年未來三支箭為主軸。（記者洪美秀攝）

    2022/10/05 09:59

    〔記者洪美秀／新竹報導〕國民黨新竹市長參選人林耕仁今天推出青年政策第二彈，以青年未來三支箭為主軸，針對媒體提問民眾黨竹北市長參選人林冠年酒駕，遭民眾黨開除黨籍及高虹安立即與其切割的看法，林耕仁說，高委員是新竹縣市黨部的主委，對提名的候選人發生酒駕，自然應該為舉薦提名有問題而負責或道歉。

    林耕仁說，林冠年對高委員極力相挺，也從不避諱，如今高虹安遇到事情就切割的態度，就如同過去幾天的模式一樣，服務處前的路霸就切割給房東、舉辦活動的感謝狀切割給志工，這樣次元刀的功力真的很高。

    林耕仁也提到青年是城市共融共好的夥伴，他也提出青年政策第二彈，以「青年未來三支箭」，聚焦就業創業、居住問題以及多元發展三大面向。包含培育人才與優化創業環境、提高青年住宅比例實現居住正義，以及爭取國際與全國賽事主辦及普及藝文表演。

    林耕仁說，在9月提出青年公共參與後，舉辦青年座談暸解在地以及北漂青年對於新竹市的想法與期望，發現年輕族群最關注就業創業、居住正義、體育藝文等多元發展機會等三大面向，因此提出第二波青年政策「青年未來三支箭」，期許青年成為推進城市共融共好的夥伴。

    包括會成立「新竹青年創力坊」，進行在地青年人才培育計畫，提供一條龍式服務，為青創相關事務提供單一窗口的專業諮詢，並協助媒合青年創業育成機構團體，提升青創貸款便利性，並活化市有或媒合公有閒置空間，作為青創基地邀青年築夢。

    同時針對求職青年建置企業媒合平台，爭取與新竹縣共同定期舉辦就業博覽會；規劃青年返鄉打拚補助計畫，鋪平青年回家的路。邀請青年加入，合力打造特色商圈。建立電競產業和元宇宙等高科技媒合平台，創造地方科技實力。

    同時強調，上任後會爭取興建3000戶社會住宅，其中20%作為青年住宅。此外，訂定「銀青共居」、「銀青換居」、「包租代管」政策，降低無殼青年比率，增進跨世代之間理解彼此的機會，實現居住正義。

    第三支箭是爭取賽事辦理，普及藝文表演，發展多元氛圍。或與企業或學校合作培養在地強隊，爭取在地主場優異成績。

    國民黨新竹市長參選人林耕仁今天推出青年政策第二彈。（記者洪美秀攝）

    國民黨新竹市長參選人林耕仁今天推出青年政策第二彈。（記者洪美秀攝）

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