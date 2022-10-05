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    新竹市兒童探索館廠商工程延誤 市府主動解約、列拒絕往來廠商

    新竹市兒童探索館因廠商工程延誤及出現財務困難，經市府輔導未獲改善後市府主動解約、並將廠商列為拒絕往來廠商。（記者洪美秀攝）

    新竹市兒童探索館因廠商工程延誤及出現財務困難，經市府輔導未獲改善後市府主動解約、並將廠商列為拒絕往來廠商。（記者洪美秀攝）

    2022/10/05 09:35

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市民期待的兒童探索館開館期程要再等等了！市府工務處表示，兒童探索館整修統包工程進度已達80%，但施工期間遭遇疫情、原物料成本飛漲、缺工等情事，廠商出現財務問題，無法履行合約義務，導致工程停頓，市府經多次輔導，未見改善，已在今年9月終止該廠商契約，並依規辦理中途結算作業，檢討違約情形、清算因終止契約導致市府所受的損害及賠償，除盡速完成清算結案，也會另案重新招標。

    工務處表示，針對此案依契約與相關規定輔導、協助廠商，包含專案管理及監造單位加強進度管控，亦邀請專家學者提供建議、多方多次研商改善辦法，持續要求廠商加派工等措施，但廠商因疫情出現財務困難、無法履行合約義務，且在市府輔導後仍未見起色，造成工程進度嚴重延宕，市府已依契約在今年9月12日與該廠商終止契約，目前依規辦理中途結算作業，工程將儘速重新發包。

    市府強調，此案有「因可歸責於廠商之事由，致延誤履約期限，情節重大者」相關情事，市府將依政府採購法第101、102條規定辦理，追究廠商應負之責任，並列為拒絕往來廠商，杜絕劣質廠商承攬公共工程。

    後續進行清算結案後，也會重新再上網招標，盡速完成後續未完成的工程項目。

    新竹市兒童探索館工程雖已完成為8成，但因廠商工程延誤及出現財務困難，經市府輔導未獲改善後市府主動解約、並將廠商列為拒絕往來廠商。（記者洪美秀攝）

    新竹市兒童探索館工程雖已完成為8成，但因廠商工程延誤及出現財務困難，經市府輔導未獲改善後市府主動解約、並將廠商列為拒絕往來廠商。（記者洪美秀攝）

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