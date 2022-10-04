獸醫師後援會成立 理事長：沈慧虹延續市政、讓民間市政雙贏

民進黨新竹市長參選人沈慧虹成立獸醫師後援會。（記者蔡彰盛攝）

2022/10/04 19:03

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕民進黨新竹市長參選人沈慧虹今成立獸醫師後援會，長期致力於動保政策、獸醫師制度改善的立法委員蘇巧慧也共同出席，現場超過30名獸醫師到場為沈慧虹加油打氣，沈慧虹表示，在獸醫師協助下，新竹市過去8年，改造全新的新竹市立動物園，也重新整理新竹左岸的狗狗公園、新建動物保護教育園區，感謝市民、獸醫師、市府團隊合作努力，讓新竹市成為友善動物的城市，未來她將延續經驗，讓新竹光榮再續。

新竹市獸醫師公會理事長陳明遠表示，8年前，獸醫師團體的主管機關編制在產發處的農漁畜牧科，隨動保議題不斷衍伸，編制已無法符合需求，經過不斷反映仍無法改變，直到林智堅市長上任，才成立動物保護及防疫所，並爭取經費成立動保園區、改善動物收容環境。

陳明遠細數過去8年與市府合作的經驗，他表示，動物園是三代人的記憶，但過去獸醫師團體提出的動物園復興計劃，長期不受重視，直到林智堅上任後，才大大整修改造，讓動物棲地變大，感謝林智堅及沈慧虹在這過程中，聆聽獸醫團體的專業意見，雙方攜手合作，才讓動物更幸福。

陳明遠說，過去8年的經驗，讓自己體會到一個有經驗的執政團隊有經驗，再加上民間的力量，就可以達到雙贏、讓新竹市更好更幸福，為了讓新竹市政延續、光榮繼續，希望獸醫界團結，一起讓沈慧虹高票當選。

蘇巧慧表示，自己有幸在立法院，推動「獸醫師法」修法，讓獸醫師助理有正式身份，疫情期間，許多防疫工作皆與動物相關，公費獸醫師需求變多、工作繁重，但人數卻一直下降，她也主動反應提高公費獸醫師加給，行政院去年也調整政策，核定公務獸醫師增加工作獎金。

蘇巧慧說，在8年以前，新竹對外地人來說，就是小小的，說到新竹就是去城隍廟吃貢丸、米粉，但這8年在新竹市民、民代和市府的努力下，不只市政或選舉，新竹市都是全台的焦點，沈慧虹帶領團隊不眠不休努力，包括讓動物園復興，更符合現在保護的概念，青青草原、南寮漁港的整修，讓外地人爭先恐後來新竹玩。

蘇巧慧說，不只如此，高架橋、每項道路建設、大車站計畫，這些都讓新竹人更光榮，而這些都不是林智堅一個人就能做到，需要沈慧虹這種專業的文官、貢獻專長，一起讓新竹改變、讓新竹變大亮點，看到新竹市這幾年的改變，讓選區在新北市的她「非常羨慕」 。蘇巧慧說，過去8年，沈慧虹參與每項建設，現在要扛起擔子，延續新竹市的市政與光榮，希望大家要讓沈慧虹當選，延續新竹的感動。

沈慧虹表示，新竹是幸福城市，一座幸福城市的指標，就是小孩和動物，能夠讓孩子和動物露出笑容，安心生活的城市，才是幸福城市。過去8年，在獸醫師的協助下，新竹市的動物和小孩都變得更快樂，市府團隊和獸醫師共同合作，改造全新的新竹動物園，棲地變成兩倍大，動物更快樂、伙食更豐富，也重新整理新竹左岸的狗狗公園、新建動物保護教育園區，這些沒有獸醫師的專業都做不到。

沈慧虹說，不只如此，過去8年是新竹市翻轉最大、史上最多建設的黃金期，她帶著市府團隊，一起完成公道三通車、兒童醫院新建、關埔國小、華德福實驗學校、翻轉南寮漁港等建設，甚至連人行步道都大大整理，讓行人和毛小孩可以一起優雅地在人行道上散步。

沈慧虹說，自己投入選舉後，已經舉辦超過50場市政願景說明會、20場政見發表會，市長參選人中只有自己每個禮拜都舉辦政見發表會，她要用行動告訴市民，幸福不是口號，而是具體的一項項政策，而昨天公布的最新民調，也證明市民希望的是會做事、有經驗，而不是只會抹黑造謠的市長，請大家最後50多天繼續支持沈慧虹，讓她延續新竹光榮。

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