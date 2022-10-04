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    首頁　>　新竹市

    高虹安稱受吳子嘉之邀卻發感謝狀 沈慧虹：攬功推過成習慣

    民進黨新竹市長參選人沈慧虹批民眾黨高虹安攬功推過已成習慣。（沈慧虹競總提供）

    民進黨新竹市長參選人沈慧虹批民眾黨高虹安攬功推過已成習慣。（沈慧虹競總提供）

    2022/10/04 12:26

    〔記者蔡彰盛／竹市報導〕美麗島電子報董事長吳子嘉日前舉辦「董事長開講」網路節目，抹黑民進黨新竹市長參選人沈慧虹「求官」被告，民眾黨新竹市長參選人高虹安聲稱自己「只是受邀」，卻被爆料當天頒發的志工感謝狀，上頭清楚載明活動由高虹安主辦。沈慧虹今被媒體問及此事表示，高虹安一再說謊、切割，先因吳子嘉抹黑，稱非活動主辦，現在又因為獎狀被抓包，切割是志工團團長誤用，攬功推過成習慣，都怪別人。

    沈慧虹也說，高虹安以及她的名嘴側翼「把柯文哲求才扭曲成沈慧虹求官、抹黑林智堅貪污」，以不實言論企圖影響選舉，對此高虹安必須負責，不能永遠遇到問題就躲起來。

    沈慧虹辦公室執行總幹事陳建名表示，1日晚間的「董事長開講」網路節目有如高虹安造勢大會，除高虹安率民眾黨新竹縣市候選人參加，吳子嘉、李偉華、黃暐瀚及朱學恒也在會中擔任主講，吳子嘉更在會中散布不實謠言，將柯文哲求才抹黑成沈慧虹求官，高虹安在旁從未制止。

    該集節目播出後遭質疑多處抹黑，高虹安急切割、對外宣稱「只是受邀參加」，卻遭支持者出示感謝狀打臉。陳建名表示，高虹安說謊成性，感謝狀第一行標題就是由「高虹安競選辦公室」頒發，文中白紙黑字「感謝參與新竹市長候選人高虹安競選辦公室『所舉辦』之董事長開講活動」，還附上高虹安簽名。

    陳建名說，高虹安「受邀說」遭感謝狀打臉後，高虹安團隊今日再聲稱「志工團團長誤用」，千錯萬錯都是別人的錯，發動抹黑、出錯就切割、扮演政治受虐兒是高虹安慣用手法，陳建名也強調，高虹安這些行為已經造成選舉不良風氣，是最壞示範。

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