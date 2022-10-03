沈慧虹臉書發文 還原推辭柯文哲多次挖角始末

沈慧虹臉書發文，還原推辭柯文哲挖角始末。（資料照）

2022/10/03 22:53

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕民進黨新竹市長參選人沈慧虹晚間臉書發文，翔實紀錄去年1月初與台北市長柯文哲、副市長黃珊珊在台北市長辦公室見面的談話內容，除了再次強調多次推辭柯文哲的挖角，也告訴想推高虹安選新竹市長的柯文哲「高虹安是外地人，沒有蹲點在地深耕一年以上，不適合！」

沈慧虹說，任職台北市府時期，與黃珊珊有交情。黃邀約碰面，說柯文哲想跟她見面，她是個長情且對朋友信任的人，姐妹邀請，當然沒有多問就答應赴約。2021年1月3日星期日上午，就是她與柯文哲最後一次碰面。那天在台北市政府11樓市長辦公室的會議桌旁，有柯文哲、黃珊珊和她。柯文哲用台語揶揄語氣說「沈慧虹很死忠，挖了好幾次都沒答應！」

接著柯開口探詢「新竹市長選情」，她當場愣了一下，原來這才是本次見面的正式話題。柯文哲提問，新竹市有誰可能出來選？當時媒體上開始有選舉相關報導，去年的她絲毫沒有選舉想法、更無規劃，所以她告訴柯的內容，也僅僅是她從新聞中得知的訊息。

柯文哲當時就透露「民眾黨應該會推高虹安」，問她的看法。她告訴柯「高虹安是外地人，沒有蹲點在地深耕一年以上，不適合。」

柯文哲也問她，在林智堅任滿後有沒有其他規劃，她說「我仍然是國家公務員，我有自己的人生規劃，可以自力更生。」柯僅說「要想一想自己的未來。」與職涯有關話題僅止於此。

後來聊到市政白皮書，針對城市未來20年的發展，分享應該要TOD（大眾運輸導向型發展）還是EOD（生態環境導向型發展）。沈慧虹告訴柯，新竹市會強化發展大眾運輸，這也是她與智堅市長在這些年拼命努力的目標。

三人寒暄、閒聊、喝茶，前後時間大約一小時，離去之前柯還送她一本2020年12月底才出版的「生死之間2葉克膜的故事」新書。今年3月份黃珊珊去電相邀，沈慧虹當然還是婉拒。

沈慧虹說，到新竹工作生活的7年多、這2千多個日子，她敢說自己全心全意投入在這裡，因為肩頭和心頭的責任感，抽空返鄉探望媽媽，都選擇當天匆匆來回。

她決定出來參選，是今年5月底的事，因為她還有好多好多，好想為新竹做的事。「求官」一事當然子虛烏有，她沈慧虹，對工作有絕對的責任感，絕對不是吃碗裡看碗外的人。

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