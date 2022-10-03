澄清吳子嘉「求官說」 沈慧虹競辦：是柯文哲多次主動求才遭婉拒

民進黨新竹市長參選人沈慧虹（中）競辦發言人劉康彥（左）表示，台北市長柯文哲肯定沈慧虹的交通專業，是不爭的事實，就連高虹安也無從否認。（沈慧虹競總提供）

2022/10/03 16:52

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕針對吳子嘉散布民進黨新竹市長參選人沈慧虹「求官」言論，沈慧虹競選辦公室今已按鈴告誹謗捍衛清白，競辦發言人劉康彥表示，台北市長柯文哲肯定沈慧虹的交通專業，是不爭的事實，就連高虹安也無從否認。柯文哲數次透過核心幕僚，包括立委蔡壁如及前台北市副市長黃珊珊「主動」聯繫沈慧虹，分別希望她考慮接任交通局長及參事。

劉康彥指出，前北市府交通局長張哲揚升任秘書長之際，蔡壁如即「主動」聯繫沈慧虹，並安排與柯文哲在市長室見面，會中希望沈慧虹考慮接手交通局，整頓北市交通，但遭到沈慧虹婉拒。

去年1月3日，柯文哲與沈慧虹再次碰面，但會中完全未談及十二職等參事職缺一事。劉康彥強調，吳子嘉的「求官說」完全是憑空捏造，是直到今年3月中，前北市副市長黃珊珊才透過電話，「主動」希望沈慧虹擔任北市府12職等參事，但仍遭沈慧虹婉拒。

劉康彥指出，沈慧虹的交通專業與政策溝通協調能力，長期備受各界肯定，否則柯文哲無需多次「主動求才」。沈慧虹努力做實事的風格，和高大自傲、毫無氣度的高虹安完全不同層次，吳子嘉惡意散佈不實言論，只是想替高拉抬選情，呼籲新竹市民不要被誤導。

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