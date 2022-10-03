為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新竹市

    澄清吳子嘉「求官說」 沈慧虹競辦：是柯文哲多次主動求才遭婉拒

    民進黨新竹市長參選人沈慧虹（中）競辦發言人劉康彥（左）表示，台北市長柯文哲肯定沈慧虹的交通專業，是不爭的事實，就連高虹安也無從否認。（沈慧虹競總提供）

    民進黨新竹市長參選人沈慧虹（中）競辦發言人劉康彥（左）表示，台北市長柯文哲肯定沈慧虹的交通專業，是不爭的事實，就連高虹安也無從否認。（沈慧虹競總提供）

    2022/10/03 16:52

    〔記者蔡彰盛／竹市報導〕針對吳子嘉散布民進黨新竹市長參選人沈慧虹「求官」言論，沈慧虹競選辦公室今已按鈴告誹謗捍衛清白，競辦發言人劉康彥表示，台北市長柯文哲肯定沈慧虹的交通專業，是不爭的事實，就連高虹安也無從否認。柯文哲數次透過核心幕僚，包括立委蔡壁如及前台北市副市長黃珊珊「主動」聯繫沈慧虹，分別希望她考慮接任交通局長及參事。

    劉康彥指出，前北市府交通局長張哲揚升任秘書長之際，蔡壁如即「主動」聯繫沈慧虹，並安排與柯文哲在市長室見面，會中希望沈慧虹考慮接手交通局，整頓北市交通，但遭到沈慧虹婉拒。

    去年1月3日，柯文哲與沈慧虹再次碰面，但會中完全未談及十二職等參事職缺一事。劉康彥強調，吳子嘉的「求官說」完全是憑空捏造，是直到今年3月中，前北市副市長黃珊珊才透過電話，「主動」希望沈慧虹擔任北市府12職等參事，但仍遭沈慧虹婉拒。

    劉康彥指出，沈慧虹的交通專業與政策溝通協調能力，長期備受各界肯定，否則柯文哲無需多次「主動求才」。沈慧虹努力做實事的風格，和高大自傲、毫無氣度的高虹安完全不同層次，吳子嘉惡意散佈不實言論，只是想替高拉抬選情，呼籲新竹市民不要被誤導。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    新竹市長選舉最新民調出爐 沈慧虹、高虹安、林耕仁各自解讀
    2022/10/03 14:07

    新竹市長選舉最新民調出爐 沈慧虹、高虹安、林耕仁各自解讀
    竹市最新民調：沈慧虹30.4％領先高虹安27.3％ 林耕仁第三
    2022/10/03 14:01

    竹市最新民調：沈慧虹30.4％領先高虹安27.3％ 林耕仁第三

    大自然生產的保養品 華盛頓水蜜桃
    沈慧虹競辦︰吳子嘉散佈「求官」謠言 按鈴控告誹謗
    2022/10/03 11:33

    沈慧虹競辦︰吳子嘉散佈「求官」謠言 按鈴控告誹謗
    高虹安否認論文抄襲 籲選民用選票抵制選舉奧步
    2022/10/01 13:31

    高虹安否認論文抄襲 籲選民用選票抵制選舉奧步

    誰最容易受退化性關節炎所苦？
    新竹市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播