竹北重劃區公設地長雜草 鄭朝方：活化管理開放休憩

民進黨新竹縣竹北市長參選人鄭朝方接到民眾陳情，成壠等重劃區的公設保留地缺乏管理、長滿雜草；鄭朝方現勘後表示，當選後會設法活化閒置空地，開放居民休憩。 （鄭朝方團隊提供）

2022/10/03 22:31

首次上稿 09:12

更新時間 22:31（新增竹北市公所回應）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕民進黨新竹縣竹北市長參選人鄭朝方接到民眾陳情，市內有幾塊重劃區內的公設保留地缺乏管理、長滿雜草，不但沒能為地方提供休憩功能，反而成了孳生蚊蠅的髒亂點；鄭朝方現勘後表示，公所管理公設地應採取更積極、彈性的作法，他當選後會設法活化閒置空地，開放居民休憩。

竹北市公所主秘、無黨籍竹北市長參選人郭漢章回應表示，成壠自辦農村社區土地重劃區中的為公設（社區活動中心基地），公所已先建設公廁，在尚未建設社區中心前規劃作為臨時停車場；針對現況維管部分，公所會先進行除草作業。竹北市區相關道路設施等用地，公所都有排定養護單位定期除草維護市容，若有雜草過長影響行車安全等緊急狀態，民眾可通報公所或里長，公所將立即調派人力整理。

鄭朝方團隊表示，接獲成壠重劃區鄉親反映，當地公園綠地雖按規劃建設了，後續卻沒有繼續投入資源及心力維護，入夜後公園綠帶昏暗無比，居民都不敢在夜晚散步放鬆一下。當地信仰中心福昌宮旁一塊公設保留地也沒妥善管理，放任雜草叢生養蚊子，居民曾看過蛇出沒，因而不敢靠近。

鄭朝方現勘後表示，關於重劃區的公共建設及市容環境規劃，他認為可以從幾點著手，包括整理活化重劃區內委管空地、設立結合監視器的智慧電桿加強照明安管、綠化美化公園綠地、道路路面鋪設平整，對於附近有工廠等固定空氣污染源的社區也會在智慧電桿上加裝空氣盒子，隨時監測警示空氣品質。

鄭朝方強調，目前竹北市的公共設施、道路、公園綠地的規劃及維護，有許多都待加強，他當選上任後，採取比較積極負責的態度，活化管理尚未進入實質開發階段的空地，讓環境整潔舒適，並提供最基礎的休憩功能。

民進黨新竹縣竹北市長參選人鄭朝方接到民眾陳情，成壠等重劃區的公設保留地缺乏管理、長滿雜草；鄭朝方現勘後表示，當選後會設法活化閒置空地，開放居民休憩。 （鄭朝方團隊提供）

民進黨新竹縣竹北市長參選人鄭朝方接到民眾陳情，成壠等重劃區的公設保留地缺乏管理、長滿雜草；鄭朝方現勘後表示，當選後會設法活化閒置空地，開放居民休憩。 （鄭朝方團隊提供）

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