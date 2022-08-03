高虹安談裴洛西訪台：美中台風雲起 考驗台灣智慧

高虹安發文說，裴洛西訪台，看到台美關係持續穩固與深化，也看到世界越來越關注台灣，美中台風雲起，也考驗台灣智慧。（資料照）

2022/08/03 16:43

〔記者洪美秀／新竹報導〕美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）率團訪問台灣，是睽違25年再度有眾議院議長來台灣，民眾黨新竹市長參選人高虹安今天在臉書發文指出，有幸躬逢其盛、見證歷史，看到台美關係持續穩固與深化，也看到世界越來越關注台灣，加以美中台風雲起、也考驗台灣智慧。

高虹安說，美國眾議院是代表美國人民民意的立法機構，裴洛西的來訪，無疑象徵美國政府與人民對台灣民主自由的支持。

她認為，台灣在國際社會並不孤單，因為全世界包括美國在內的民主國家，都關注台灣的安全與繁榮，也把別人的安全當成自己的安全問題在思考，台灣站在這種角度上，也應該積極思考我們對於國際社會扮演的角色與貢獻是什麼。

而台灣扮演全世界最重要的半導體製造、特別是高階晶片供給者與關鍵節點的角色，也因此許多人稱呼台積電等半導體公司為「護國神山」，面對地緣政治風險上升，政府如何維護高階半導體製造與供應的重要優勢，與各個友善國家合作確保半導體供應鏈的穩定，維護台灣的安全與繁榮，也考驗台灣智慧。

高虹安也提到，對岸透過施加貿易限制與軍事演習，意圖對美國眾議院議長及代表團來訪表達不滿，這是國際局勢的大國博弈當中出現的必然反應，但夾在中間的台灣，更應該以自身利益與安全為先，與中國、美國都保持充分溝通，降低誤判的風險，才不會擦槍走火，導致令人遺憾的衝突發生，因此守護台灣，應更有智慧與準備。

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