競選小物藏承諾！竹市香山區林盈徹要當「最懂爸媽的市議員」

林盈徹推出創意競選小物。（記者蔡彰盛攝）

2022/08/03 15:09

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕炎炎夏日，民進黨提名新竹市香山區議員參選人林盈徹今推出創意競選小物「徹挺寶防蚊貼」，除了造型搶眼，還有防蚊的實用功能，而「徹挺寶」名字背後，實質上有多層意義。

身為兩個孩子爸爸林盈徹，認為孩子是一生的至寶，卻常常忘記父母自己也很重要。「唯有父母好，孩子才會好」，但對他來說，「不只孩子是寶，身為爸媽的你也是」。這次林盈徹推出競選小物「徹挺寶防蚊貼」，賦予這層意義，也呼應他提出的親子婦幼政策。

林盈徹認為，新竹市是全國高生育率的城市，在生育津貼補助方面可以做得更多、更貼心政策的建置友善育兒環境，不只是津貼補助，更應該站在父母立場，提出更多具體可行的政策。

比如，在孕期補助方面，林盈徹提出「好孕專車加強2.0版」，孕期補助產檢外，更要延伸到產後帶寶寶回診的健兒門診，建構更友善完整的運輸服務，讓爸媽安心，守護小朋友健康。

此外，林盈徹也提出「婚後孕前健康檢查補助」，在孕前對身體健康狀況有確實了解，為懷孕做準備。從孕前到小孩誕生、會跑會跳，林盈徹期許自己成為「最懂爸媽的市議員」，從政策面到實際面，全面為爸媽設想，不只保護孩子，更是挺爸媽最大的靠山。

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