竹市議會考察將軍村二期工程 議員質疑修復工法、憂後續營運維管

新竹市議會今天前往歷史建築將軍村二期工程進行市政考察、多數議員質疑修復工法未復舊如舊、更擔心後續營運維管問題。（記者洪美秀攝）

2022/08/03 15:53

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議會臨時會今天安排到歷史建築將軍村開放圖書資訊園區二期工程現場進行市政考察，多數議員對將軍村二期的修復工法及後續營運和如何保留眷村風貌提出質疑，曾住在此處的市議員鍾淑英強調，很多棟建築已修得四不像，更質疑設計師沒有文資修復相關經驗與執照，早已沒有當年將軍村的眷村味道。

對此，市府表示，目前仍在進行第二期工程，整修12棟的眷舍進度已近8成，預計年底會完工，對議會所提相關修復工法及使用材料，也都經文資審議通過，絕對符合規定。

代理市長陳章賢也提到，文資修復目前分兩派，一派是復舊如初，一派是希望未來可居住，市府目前市府採用的方式是以後續未來可營運為目標，保留幾乎大半的文資原意象，並透過調研及未來展示方式呈現歷建的文資特色，也讓後續營運單位可營運維管。

對議員關心的古蹟修復原則，文化局長張馨之引述《威尼斯憲章1964》，強調應恢復該建築物的基本文化資產，並非修復至特定狀態或特定年代為目標，所有設計內容皆經文化部文化資產局，審查通過，工程階段文化部亦多次於現地督導，以符合文化資產修復精神。

另建築師曾泊銘過去曾參與修復國定古蹟台北機廠東側建築群、歷史建築國立歷史博物館修復再利用；將軍村一期修復工程更獲2019台灣景觀大賞優質獎、國家卓越建設獎優質獎、SDA設計大賞、金點設計獎，台灣建築獎等多重獎項肯定。

有關修復材料使用，以104年登錄時為起點，調查過程皆經專業文資委員審查，考量時空變遷，眷舍風貌已非最初樣貌，部分住戶於居住時已改建為金屬屋頂，經審議後採用鍍鋁鋅鎂鋼板修復，以保留原住戶居住時期模樣，其規劃設計階段皆符合採購法及文資法相關規定，工程則採評分及格最低標。

針對議員質疑使用高價千萬金屬屋頂材質，工務處指出，金屬屋面材質鍍鋁鋅鎂鋼板，每平方公尺單價約3000元，國內進口原料、加工成型的廠商皆超過3家，無特定規格之疑慮；另有關F棟後方建物，屬原住戶後期增建，非歷史建築本體，原牆體不等厚，為加強其結構，在原牆體內側以混凝土補強，外側以磚牆補強，共同承載屋頂重量。

目前除修復硬體工程外，也持續深化將軍村文史研究，委託專家學者蒐集將軍村相關文獻、照片，並進行原住戶訪談，紀錄珍貴的口述歷史，二期修復完工後將辦理常設展，其餘各棟會持續偕同委外廠商討論後續營運方向，以完整呈現眷村文史風貌及歷史脈絡。

市議會多數議員也質疑修復費用多是文化部補助，且因屬歷史建築，是文物資產，但市府卻以高價千萬以上的金屬材質來修復，很多將軍村當年的味道已不復見，讓曾住在金城新村的長輩、原住戶看了直搖頭。

多數議員也針對建材、工安提出質疑，像原本屋頂上舊有瓦片應該用復舊如舊工法，如今卻改用特殊建材的鋁鎂鋅板？此外，當初眷村舊有窗框，屋架都是用杉木建材，現在都變了，更質疑舊有的建材搬去哪裡？

此外，建築物兩側排水設計用鍍鋅鋼材質做截水蓋，材料不便宜，但洩水功能差，每個造價1萬9仟元，不解爲這樣設計。再來，K棟為鋼構且挑高，爲何與原貌都不同？這些改變是否有經文資委員會審核通過？

再者有議員質疑委外單位因已完工的第一期3棟建築營運不佳，很可能放棄退出並解約，對於後續的營運維護及如何保留眷村風貌，甚至以圖書園區命名，卻沒有任何藏書區，都要求市府應說明。

新竹市議會今天前往歷史建築將軍村二期工程進行市政考察。（記者洪美秀攝）

新竹市歷史建築將軍村。（記者洪美秀攝）

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