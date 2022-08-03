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    竹市YouBike使用率偏低？ 市府：低周轉率站點將進行調整

    新竹市YouBike使用率偏低？市府表示，公共運輸工具非營利為目標、針對低周轉率站點會進行調整。（記者洪美秀攝）

    新竹市YouBike使用率偏低？市府表示，公共運輸工具非營利為目標、針對低周轉率站點會進行調整。（記者洪美秀攝）

    2022/08/03 13:15

    〔記者洪美秀／新竹報導〕國民黨新竹市長參選人林耕仁今天依據審計室的決算報告指出，竹市的YouBike使用率低，他認為，這與市府當初規劃的站點未做好評估有關，未來他將依數據分析進行交通網絡需求的評估設站點。

    依據審計決算報告，新竹市公共自行車YouBike上路6年，但去年近半站點1天1車借不到1次，且僅3成多有加保傷害險。林耕仁說，過去新竹市大眾運輸網絡佈建並不完整，導致民眾無法抵達部分地點，而推動共享單車YouBike確實可補足必要性，但需評估站點的設置。

    對此，市府交通處表示，竹市公共自行車110年因受疫情影響，整體周轉率較疫情發生前下降。考量部分站點周轉率較低，市府已要求微笑單車公司針對周轉率低站點進行檢討，提高民眾使用情形。

    目前使用率低的站點仍將維持站位，但車柱數量會進行調整，以維持民眾使用並同時提高周轉率。

    針對傷害險民眾納保情形較低，市府強調，除由廠商在租賃官網、租賃場站及不定期活動加強宣導推廣，市府也會透過學校單位協助宣導，讓民眾知道「先登錄 再騎乘」等資訊，以提高納保，維護民眾安全及權益。

    林耕仁說，公共交通工具在規劃時，一定要符合安全第一、評估需求、完善配套，他認為，目前YouBike低使用率的問題，突顯當初規劃站點時並未做好評估，應要基於數據來分析整個交通網絡的需求。對於低比例加保傷害險，他也認為市府應做好宣導工作，讓使用者的安全、權益受到保障。

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