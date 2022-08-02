沈慧虹拜訪竹市早療中心 提「一區一照護」

沈慧虹（右）前往竹市早療中心拜會主任楊玉玲。（記者蔡彰盛攝）

2022/08/02 15:32

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕民進黨新竹市長參選人沈慧虹今前往新竹市早療中心，請益社福政策。她表示，桃竹苗首座公設民營早療中心座落在新竹市，未來她若擔任市長，將以家庭為中心、社區為基礎，設立社區型早療據點，實現「一區一照護」，讓使用者就近獲得政府個別化、多層次且系統資源連結的照護。

沈慧虹前往竹市早療中心拜會主任楊玉玲，由於沈慧虹擔任副市長期間，長期負責督導社福政策，兩人常有政策交流機會，今日更從早療一直聊到時下以自閉症為題材的熱門韓劇《非常律師禹英禑》。

新竹市政府委託心路基金會辦理新竹市早療中心，全新空間位於新竹市身心障礙者就業綜合大樓3樓，今年2月揭牌啟用，提供早療兒童和身心障礙兒童學齡前日間生活照顧。

沈慧虹表示，拜訪早療中心，希望能更了解目前早療資源的需求與配置，近期她將推出「一區一照護」政策，透過設立社區型早療據點，強化服務量能，讓早療孩子獲得更好的照顧。

針對早療據點服務，楊玉玲表示，可將早療資源做系統整合，避免家長疲於奔波，公部門應做家長的伙伴，只有父母走出來，孩子才有希望，當不同能力的孩子可以一起玩耍，才是真正的共融。

兩人一路聊到時下最熱門的韓劇《非常律師禹英禑》，並以劇中患有自閉症、對鯨魚特別喜愛的女主角為例。沈慧虹說，早療家庭就像大海裡的鯨魚媽媽，當孩子受傷了，鯨魚媽媽不會拋下孩子，而政府和心路基金會的角色就是推這些家庭一把，成為他們最重要的夥伴。

沈慧虹也強調，她承諾加倍設立公托、臨托與親子館，但還有一群進不到這些空間的孩子，需要更多資源與人力照顧孩子、爸媽及整個家庭，她會想盡辦法，做大家最安心的夥伴。

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