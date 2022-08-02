夫申請戶籍謄本赫見名下多1個女兒 妻和小王偷生判賠30萬

申請謄本赫見名下多個女兒，妻懷小王種東窗事發，新竹地院判2人需連帶賠償人夫。（記者蔡彰盛攝）

2022/08/02 15:06

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕結婚22年的新竹張姓男子，日前到戶政事務所申請戶籍謄本時，赫然自己名下多了一個女兒，逼問妻子才知是她跟小王偷生的，張男憤而提告要求2人賠償百萬，新竹地院判賠30萬元。

結婚22年的張男說，今年4月到戶政機關申請戶籍謄本時，赫然發現戶籍內多了一名長女姓楊，戶籍記事欄上記載「原登記父親楊男今年3月憑法院裁判書刪除父姓名，更正從母姓。」查證後始知妻子溫女與楊男發生性關係，並生下女兒，2人破壞其家庭生活圓滿，使他成為街坊鄰居笑柄，造成精神上莫大傷害與痛苦，憤而對2人訴請精神慰撫金100萬元。

溫女則說，因張男家暴，且張男常以「外籍新娘好不好用？」、「爽不爽？」等語激怒楊男，2人才會在一起。

法官調查，被告2人於溫女婚姻存續期間發生性行為，去年10月生下一女，先向新竹地院提起否認子女之訴，法官判決該女非張男婚生子女，生父楊男再予以認領，此為被告2人所自認，法官認為此事顯逾社會通念一般男女社交往來界線，侵害張男配偶權情節重大。

至於溫女抗辯張男家暴、言詞刺激一事，張男矢口否認，法官勘驗溫女診斷證明書雖有「兩手臂挫傷、擦傷、多處抓傷及臀部挫傷瘀腫痛」卻無法證明傷勢是張男造成，也無證據證明張男曾對妻子言語刺激。

法官考量溫女坦承與楊男在一起時，每2個月至少發生1次性行為，加上張男所受痛苦及與婚姻破裂離婚訴訟中等情事，最後判2人應連帶賠償人夫精神慰撫金30萬元。

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