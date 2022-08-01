國民黨質疑新竹市工程落漆 有「五人幫」黑幕促說明

新竹市立棒球場。（資料照）

2022/08/01 12:31

〔記者林良昇／台北報導〕新竹市立棒球場開幕後出現工程品質問題，並出現職棒球員受傷，引發爭議，國民黨桃園市議員參選人凌濤今質疑，民進黨桃園市長參選人、前新竹市長林智堅任內在竹市的建設有「五人幫」佔重要地位，疑為新竹市工程落漆的根源。

國民黨今召開記者會，追究新竹市立棒球場開幕落漆根源，國民黨文傳會副主委林家興質疑，新竹市政府稱所作所為都合法，但重點不在程序，而是決定程序的人，誰在背後決策，幫新竹市民的公共工程把關才是重點。

凌濤指出，誰決定新竹棒球場開幕時間、誰下令開幕？到今天為止新竹市政府完全沒辦法給外界交代﹔但其實林智堅自己就曾曝光新竹市有重大建設會報，前政務委員林盛豐、實踐大學建築設計學系副教授王俊雄、助理教授蕭有志、台北科技大學建築系副教授林靜娟、建築師林雋怡，都在新竹市的公共建設有重大角色。

凌濤稱該5人為「新竹五人幫」，從重大建設會報、都市設計及土地使用開發許可審議委員會、標案評選會議、改善小組，前、中、後幾乎全包，恐怕毫無迴避，新竹市政府必須說明清楚。

凌濤認為，該5人與新竹棒球場開幕有密切關係，新竹市政府只要公布2016年12月12日棒球場技術服務案、2019年1月3日棒球場決標前、2022年7月4日林智堅請辭前、2022年7月18日棒球場開幕前的該4次重大建設會報會議記錄，就可以釐清是誰下令蓋新竹市立棒球場等疑慮。

林家興也指出，新竹市政府採用限制性招標比例過高，2019年佔33%，去年更是高峰，全部712件標案中，就有336件是限制性招標，高達47%，相比台北市、新北市平均20%出頭，比例非常高，值得各界檢視。

國政基金會產創中心召集人簡榮宗則說，限制性招標不是不可以，但必須符合規定，規定廠商要有履約能力、承做過類似案件等，但這次新竹棒球場的廠商，有不符合限制性招標標準的疑慮﹔此外，新竹市棒球場要分段驗收不是不可以，但仍要符合程序。

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