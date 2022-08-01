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    當父母神隊友 沈慧虹提「幸福加倍計畫」公托、臨托、親子館都加倍

    當父母神隊友！沈慧虹（中）提「幸福加倍計畫」公托、臨托、親子館都加倍！（記者蔡彰盛攝）

    當父母神隊友！沈慧虹（中）提「幸福加倍計畫」公托、臨托、親子館都加倍！（記者蔡彰盛攝）

    2022/08/01 11:53

    〔記者蔡彰盛／竹市報導〕民進黨新竹市長參選人沈慧虹今發表「幸福加倍計畫」，將加倍設立公托、臨托與親子館，並試辦夜間臨托，當父母的神隊友，讓新竹市繼續是幸福城市、兒童城市。現場年輕爸媽也肯定公托、臨托、親子館加倍可減輕經濟壓力，讓爸媽暫時放鬆，也有更多選擇。

    現場邀請年輕爸媽分享相關經驗，育有兩子的曾爸爸分享，希望有更多平價、優質的托兒服務減輕經濟壓力；蔡媽媽分享，有時候很忙，臨托可讓媽媽喘一口氣；邱爸爸則說，目前竹市親子館活動熱門、都要提前預約，希望增加據點有更多選擇。

    沈慧虹表示，新竹市幼兒比例高，14歲以下佔總人口16%，是兒童城市，為減輕父母育兒負擔，竹市過去推動許多政策，如育兒指導員、生育津貼、臨托服務、非營利幼兒園等，更達成一區一公托、親子館，未來要幸福加倍，加倍設立公托、臨托與親子館。

    針對公托加倍，沈慧虹說未來將爭取都市計畫做社會福利回饋設立公托，盤點東區竹蓮市場周邊、曙光女中周邊、二河局周邊，北區中雅安居周邊、南寮國小周邊，香山區則在朝山國小舊址興建複合式多功能中心。

    針對臨托加倍，沈慧虹表示，未來將清點現有公共建設設立臨托，盤點東區身就大樓周邊，北區南寮國小周邊，除了地點加倍、時間也加倍，將試辦夜間臨托，與家長討論時間，提供最適合的時段服務。

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