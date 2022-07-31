沈慧虹體驗手作印度拉茶 讚竹市多元文化共存

沈慧虹（中）今參加My Tea Room 15台灣第一正宗印度拉茶開幕儀式。（記者蔡彰盛攝）

2022/07/31 17:00

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕民進黨新竹市長參選人沈慧虹今參加My Tea Room 15台灣第一正宗印度拉茶開幕儀式，在老闆與老闆娘的帶領下，擔任「一日店員」，體驗製作正宗印度拉茶。沈慧虹表示，新竹是多元文化共存的城市，謝謝老闆為城市帶來更豐富的風貌，她會努力讓來新竹就學、就業的人，都能在此安居樂業。

開幕儀式現場，沈慧虹披上印度傳統服飾紗麗，聆聽印度傳統音樂，並參與印度傳統點燈儀式，她也在老闆的教學下，完成第一次印度拉茶體驗，使用印度泰米爾語，一起喊出「Vanakkam Hsinchu！」，意為「歡迎來到新竹！」

老闆娘吳蓓苓是新竹在地人，和先生在英國念書時相識相戀，因為喜歡台灣的生活，選擇一起在新竹定居。

老闆Manoj shanker Arumugam表示，謝謝沈慧虹蒞臨開幕儀式，他們以「溫暖避風港」為主題打造My Tea Room 15，使用家鄉意象作為裝潢元素，盼在新竹生活的印度朋友來這裡就像回家一樣，喝到最道地家鄉味，也要讓台灣人更加認識印度，拉近印度與新竹的距離。

沈慧虹表示，老闆夫妻是2017年的新竹國際生活節的受邀攤商，其攤位大受好評，吸引民眾排隊品嘗拉茶，她也透露，原本老闆Manoj shanker是想將台灣有機好茶行銷至全世界，後來轉念將印度茶推廣至台灣，於2017年時開始在假日花市及夜市擺攤，歷經5年的努力，從攤位做到店面，在新竹安居樂業。

沈慧虹也說，老闆夫妻為了愛選擇在新竹市民生路落腳，是「愛的拉茶店」，邀請各位市民朋友來一同品嘗，她也說新竹市是移民城市，很多外籍朋友來此求學、工作，在新竹一同生活、交流各自的風俗民情，謝謝他們為這座城市帶來不同風貌，她也會繼續加油，讓城市更加多元美麗。

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