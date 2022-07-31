新竹棒球場工程 竹市府：評選過程合法、限制性招標比例與雙北相近

竹市府表示棒球場工程評選過程一切合法。（記者蔡彰盛攝）

2022/07/31 12:55

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市政府今表示，新竹市立棒球場工程，招標過程一切合法。市府嚴正駁斥有報導稱「標案評選時，四名外部委員有三人同時請假」，與事實不符，刻意誤導視聽。

工務處表示，新竹市立棒球場工程評選會議第八次評選會議委員組成有11人，外聘委員6人、府內委員5人，當日出席外聘委員3人，府內委員5人；新竹市立棒球場興建工程委託專案管理（含監造）技術服務案，本案評選委員9人，外聘委員4人，府內委員5人，其中當日外聘委員4人全數出席，府內委員出席3位。

工務處表示，招標作業依據工程會2016年9月發布的「機關巨額工程採購採最有利標決標作業要點」辦理，依該法第52條規定，綜合考量廠商履約能力、工作項目、技術規格、施工方法、進度、品質、界面管理等事項於不同廠商間之差異，不宜採最低標決標者，以採最有利標決標為原則；另依據行政院公共工程委員會2020年11月函，考量巨額工程採購，金額龐大且複雜，宜採最有利標選擇廠商。

市府指出，另依採購法47條規定，最有利標方式決標價格得不訂底價。在不超過政府的預算價格，以公開遴選之廠商所報價格施作。

市府進一步說明，有關限制性招標的比例，查本府今年1至7月工程採購案件採限制性招標比例約23%，較台北市26%低，另新北市為22%，台中市為23%。

新竹市政府表示，為利新竹市立棒球場整建事宜，市府2016年以3.5億元為基礎進行本案興整建工程委託專案管理（含監造）技術服務案，進行可行性評估與先期規劃，以利向教育部體育署申請經費。隔年因計畫審查過程，考量職業球賽所需相關硬體工程，及體育署交付需爭取中華職棒第五隊成立之任務，及地下停車場3.2億元，故所需經費調整為8.25億元，並以此作為本案後續工程發包招標之金額。

工務處說明，工程經7次流標，後續採減項發包策略，第8次發包於2019年決標後，加入外野結構補強、大螢幕、高桅燈等項目，故本案工程經費調整為11.3億元，變更經費並未超過總經費之5成，合於採購法規定，報導內容並非事實。

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