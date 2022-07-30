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    首頁　>　新竹市

    「為了新竹球場來蹭那一波」 呱吉怒了：讓大家看看政客的嘴臉

    富邦悍將林哲瑄撲接飛球左肩受傷，確定將開刀修補關節唇破裂合併部分旋轉肌撕裂傷，預計將休養8個月，本季提前結束。（資料照）

    富邦悍將林哲瑄撲接飛球左肩受傷，確定將開刀修補關節唇破裂合併部分旋轉肌撕裂傷，預計將休養8個月，本季提前結束。（資料照）

    2022/07/30 23:36

    〔即時新聞／綜合報導〕U12世界盃台灣隊昨（29日）在6局下大逆襲，靠著「台灣隊長」陳恩敲出再見安打，助隊以4：3逆轉巴拿馬，開幕戰拿下首勝。對此，台北市議員「呱吉」邱威傑感嘆，一堆政治人物關心富邦悍將林哲瑄受傷開刀，卻沒有多少人關注台灣少棒隊的勝利，諷刺應該「讓大家看看政客嘴臉是怎樣」。

    呱吉在臉書表示，台灣U12少棒隊昨天在六局下半連搶三分逆轉勝巴拿馬，大快人心，而他特別發文提起這件事，是因為最近好多政治人物非常關心棒球，他就想看看，到底有多少政治人物欣喜若狂台灣少棒隊的勝利，掃了大半媒體發文和政治人物臉書，卻不見多少人在乎。

    呱吉說，富邦悍將林哲瑄前天發受傷文時，文章下面冠蓋雲集，匯集8萬多讚與7千則留言，數百個政治人物紛紛表達慰問與支持，還有不少人發文講棒球講得好像自己有在看，「但今年職棒受傷的球員不是只有林哲瑄一位，如果大家真的那麼關心受傷球員，應該大家都有得到同樣關心吧？還不就是為了新竹球場來蹭那一波」。

    呱吉指出，自己沒討論過新竹球場的問題，因為他不是棒球迷，不懂球場怎樣叫做好或壞，加上他也不是新竹議員，沒有監督新竹市政的責任，因此不會跑去球員臉書發個無關痛癢的加油文。

    呱吉進一步指出，他掃了一下臉書發現，有發U12世界盃文章的政治人物，民進黨至少有超過10人，「國民黨就派一個李眉蓁來代表全部了。相較於林哲瑄下面的政客比例真的就呵呵了啦」。

    呱吉因此諷刺，他覺得除了直男研究社的臉書社團，「也該開一個政客研究社，讓大家看看政客嘴臉是怎樣啦」。

    台灣開幕戰大逆轉巴拿馬。（資料照）

    台灣開幕戰大逆轉巴拿馬。（資料照）

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