高虹安稱爭取竹市辦WBC熱身賽 四叉貓酸：又想蹭棒球？

高虹安在臉書指出，希望新竹市府與球團趕緊改善新竹棒球場，她將不放棄爭取WBC世界棒球經典賽熱身賽在新竹舉行的可能性。（資料照）

2022/07/30 21:09

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨新竹市長參選人高虹安近日表示，她的團隊很早就找了科技業贊助商，一起爭取明年「2023WBC世界棒球經典賽」台灣官方熱身賽在新竹棒球場舉辦，但如今新竹棒球場的狀況很可能因此被其他城市取代。對此，網紅「四叉貓」狠酸，「高虹安拿著WBC跳出來講，是想蹭棒球還是想救援小智？」

高虹安近日在臉書表示，早在新竹棒球場開幕賽前，她的團隊就找科技業贊助商，一起爭取明年2023WBC世界棒球經典賽台灣官方熱身賽在新竹棒球場舉辦；原本已成功為新竹棒球場爭取到WBC官辦熱身賽第一優先評估場地，但如今，新竹棒球場的狀況很可能因此被其他城市取代。

對此，四叉貓在臉書表示，這則新聞刊出後在PTT棒球版被球迷們噓爆，「因為WBC要在台灣舉辦的話，不是洲際棒球場（台中）就是斗六棒球場（雲林），為什麼硬要把球員拉到新竹辦熱身賽？根本就不會有這個局，何來破局啦XD」。

四叉貓酸說，「明明只要監督新竹球場改善工程就能加分的題目，高虹安拿著WBC跳出來講，是想蹭棒球還是想救援小智（林智堅）？」他還附上一張照片稱，高虹安蹭運動賽事也不是第一次了，「上次籃球賽還不是拿著寫名字的手舉牌去搖」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法