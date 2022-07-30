為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新竹市

    竹縣山區雷雨樹倒造成線路跳脫 尖石、五峰2858戶一度停電

    今天下午約1點45分由於大樹傾倒，導致台電線路跳脫，造成新竹縣尖石鄉錦屏村、梅花村及五峰鄉花園村一帶共2858戶停電，經台電公司轉供並派員搶修，大多數用戶已復電。（張益生提供）

    今天下午約1點45分由於大樹傾倒，導致台電線路跳脫，造成新竹縣尖石鄉錦屏村、梅花村及五峰鄉花園村一帶共2858戶停電，經台電公司轉供並派員搶修，大多數用戶已復電。（張益生提供）

    2022/07/30 16:41

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕今日（30）由於對流雲系發展旺盛，中央氣象局針對新竹縣等地區發布大雷雨即時訊息，今天下午約1點45分由於大樹傾倒，導致台電線路跳脫，造成新竹縣尖石鄉錦屏村、梅花村及五峰鄉花園村、竹林村與和平部落一帶共2858戶停電，經台電公司轉供並派員搶修，逾9成7用戶已復電，剩餘用戶積極搶修中。

    新竹縣議員張益生說，今天五峰鄉大雨不斷，並伴隨雷擊，約莫下午1點多，和平部落和竹林村等一帶約100多戶突然停電，他立即請台電盡速了解並修復，以降低對居民生活的影響；迄下午4點許，都尚未恢復供電。

    台電新竹區處表示，今天下午1點45分因大樹傾倒致線路跳脫，造成新竹縣尖石鄉錦屏村、梅花村及五峰鄉花園村一帶共2858戶停電。事發後，台電隨即轉供並派員搶修，3分鐘內（約1點48分）復電逾8成用戶（2393戶），再於2點45分復電逾9成7用戶（2799戶），剩餘59戶積極搶修中。

    氣象局表示，今日新竹等地山區有局部大雨發生的機率，應注意雷擊及強陣風，提醒民眾路面濕滑、能見度低，步行與開車請注意安全。並盡量進入室內，遠離山頂、屋頂、涼亭、獨立樹下、溪流或水塘。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    印度恐怖雷擊 1天內奪走20命
    2022/07/27 20:41

    印度恐怖雷擊 1天內奪走20命
    謠言終結站》雷雨中講手機會遭雷擊？是否「在空曠處」才是關鍵
    2022/07/21 21:52

    謠言終結站》雷雨中講手機會遭雷擊？是否「在空曠處」才是關鍵

    換耳機趁現在！自由讀者限定優惠
    鹽酥雞攤月休19天 各種離奇店休理由1次看
    2022/07/13 15:35

    鹽酥雞攤月休19天 各種離奇店休理由1次看
    悚！澎湖「轟天雷」貫穿民宅 屋頂、天花板轟出凹洞
    2022/06/29 19:37

    悚！澎湖「轟天雷」貫穿民宅 屋頂、天花板轟出凹洞

    揪好兄弟吃香喝辣！中元普渡新風味
    台電布建13測站 全台追雷公
    2022/06/26 05:30

    台電布建13測站 全台追雷公
    新竹市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播