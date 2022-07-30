竹縣山區雷雨樹倒造成線路跳脫 尖石、五峰2858戶一度停電

今天下午約1點45分由於大樹傾倒，導致台電線路跳脫，造成新竹縣尖石鄉錦屏村、梅花村及五峰鄉花園村一帶共2858戶停電，經台電公司轉供並派員搶修，大多數用戶已復電。（張益生提供）

2022/07/30 16:41

〔記者廖雪茹／新竹報導〕今日（30）由於對流雲系發展旺盛，中央氣象局針對新竹縣等地區發布大雷雨即時訊息，今天下午約1點45分由於大樹傾倒，導致台電線路跳脫，造成新竹縣尖石鄉錦屏村、梅花村及五峰鄉花園村、竹林村與和平部落一帶共2858戶停電，經台電公司轉供並派員搶修，逾9成7用戶已復電，剩餘用戶積極搶修中。

新竹縣議員張益生說，今天五峰鄉大雨不斷，並伴隨雷擊，約莫下午1點多，和平部落和竹林村等一帶約100多戶突然停電，他立即請台電盡速了解並修復，以降低對居民生活的影響；迄下午4點許，都尚未恢復供電。

台電新竹區處表示，今天下午1點45分因大樹傾倒致線路跳脫，造成新竹縣尖石鄉錦屏村、梅花村及五峰鄉花園村一帶共2858戶停電。事發後，台電隨即轉供並派員搶修，3分鐘內（約1點48分）復電逾8成用戶（2393戶），再於2點45分復電逾9成7用戶（2799戶），剩餘59戶積極搶修中。

氣象局表示，今日新竹等地山區有局部大雨發生的機率，應注意雷擊及強陣風，提醒民眾路面濕滑、能見度低，步行與開車請注意安全。並盡量進入室內，遠離山頂、屋頂、涼亭、獨立樹下、溪流或水塘。

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