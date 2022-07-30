沈慧虹宣布當選發「青創勇氣金」 補助百名創業青年每月2萬多元

持續推政策！民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天走進舊城區並宣佈將發「青創勇氣金」、每月補助創業青年2萬元生活費，讓年輕人勇敢創業外，也邀市民走進舊城區來體驗街區新風貌。（記者洪美秀攝）

2022/07/30 16:49

〔記者洪美秀／新竹報導〕民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天到舊城區的青創店家「早點出發」貝果專賣店，除肯定青年創業的勇氣外，她也宣布未來當選市長後，會提出「青創勇氣金」政策，每年補助100名創業青年，每月最低生活費1.5倍，約2萬多元，她要做青年最大的靠山，讓青年願意返鄉安居，樂業就交給她來幫忙，要讓青年在新竹「安居樂業」、創造無限的可能。

沈慧虹今天來到舊城區巷弄內的「早點出發」，店老闆童勇龍向她介紹「十萬伏特」司康、「神戶」貝果等商品，童勇龍說，「十萬伏特」司康名字發想於他喜愛的寶可夢動畫，店內風格也依此打造；因舊城區早上較少店家營業，特選擇7點半就營業，讓遊客早晨時段有店家可造訪。

童勇龍說，他是新竹在地人，從小就住在舊城區，2018年從餐車做起，今年春天他在大同路經營「早點出發」，他常騎著餐車貼近新竹這塊土地，也接觸更多新竹在地人，現在開了這家店面，透過與在地青年店家合作、串連，希望能讓從小生長的舊城區恢復光彩。

沈慧虹說，她上週宣布推動「東門町造市計畫」，這週提出「特色街區風貌計畫」，昨天也舉辦大成街客廳會，與舊城區內的青年店家討論青年創業議題，她強調，活絡舊城區是政府、店家、在地青年一致的目標，也是共同的願景，政府會盡最大的努力，提出各項可落實的政策，達到舊城再生的目標。

沈慧虹說，人是所有政策的核心，她提出「青創勇氣金」，未來將針對40歲以下創業青年，每年提供100個名額，補助每月最低生活費的1.5倍約2萬多元的「青創勇氣金」，幫年輕人加油，讓青年勇敢做夢，希望大家一起努力，讓舊城復興。

市府也會做青年的後盾與靠山，她要透過政策的推動，讓舊城區榮景再現，更邀請市民來舊城區，感受舊城新風貌。

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