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    首頁　>　新竹市

    竹市城隍中元祭「夯枷解厄」 沈慧虹奉茶為信眾消暑

    沈慧虹在遶境路線設置奉水站，供信眾消暑減熱。（記者蔡彰盛攝）

    沈慧虹在遶境路線設置奉水站，供信眾消暑減熱。（記者蔡彰盛攝）

    2022/07/29 20:48

    〔記者蔡彰盛／竹市報導〕民進黨新竹市長參選人沈慧虹今出席城隍中元祭「揪團夯枷，消災解厄」活動，由陰陽司公率領大爺、二爺，眾人從新竹都城隍廟出發，沈慧虹與新竹都城隍廟管理人鄭來聖扶轎同行，現場鑼鼓喧天，熱鬧非凡。由於每年「夯枷解厄」活動皆於盛夏舉辦，沈慧虹特別在遶境路線設置奉水站，供信眾消暑減熱。

    城隍中元祭系列活動開跑，沈慧虹繼昨晚參與「開福門」儀式後，今天下午又至都城隍廟參加「夯枷解厄」活動，受到民眾熱烈歡迎，紛紛上前與她合照，並比起大拇指，預祝她「一定會當選」。

    沈慧虹表示，「夯枷」、「脫枷」是新竹都城隍廟沿襲百餘年的古禮，也是新竹市無形的文化資產，新竹市政府與廟方合作推廣，每年都有超過上千人次參與，年輕人、親子、情侶、朋友都結伴一起來參加。

    沈慧虹說，每年竹塹中元城隍祭都在盛夏舉行，信眾在烈陽下遶境，十分炎熱，因此這次特別安排在遶境路線設置「奉茶」，供信眾們消暑解熱。

    新竹都城隍廟表示，城隍廟百餘年來依循古禮舉行「脫枷消業植福法會」，這是新竹地區廟宇鬼月的重頭戲之一， 「夯枷」、「脫枷」是信眾為了消災解厄的「解罪」儀式，相傳為道教早期的「塗炭齋」傳統，認為人若有罪，就以塗炭身、面，縛打身頰，透過「首過」、「上章」的儀式，解除所犯之罪，時至今日，若是信徒感到身體不適、運勢欠佳都可以來報名參加。

    沈慧虹出席城隍中元祭活動。（記者蔡彰盛攝）

    沈慧虹出席城隍中元祭活動。（記者蔡彰盛攝）

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