沈慧虹散步節目第二集登場 科普米粉寮3個小知識

「慧虹的認真散步」以「米粉寮、聊米粉」為題，介紹在地米粉聚落「米粉寮」。（記者蔡彰盛攝）

2022/07/29 14:48

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕民進黨新竹市長參選人沈慧虹因喜愛步行穿梭新竹大街小巷，推出社群節目「慧虹的認真散步」，第二集以「米粉寮、聊米粉」為題，介紹在地米粉聚落「米粉寮」的前世今生，揭秘米粉寮三大姓、米粉守護神與米粉製程，還有三個在地人才知道的小知識，引發網友共鳴大讚「新竹的米粉好吃」、「公道三路便利超有感！」

沈慧虹以騎乘youbike2.0方式推薦米粉寮旅遊路線，沿途介紹新竹米粉廠「新華米粉廠」、「南興米粉廠」，從切米粉、批米粉、曬米粉完整體驗米粉製程，米粉的高Q度也讓她直呼「很不好切」。

沈慧虹談到，做米粉很辛苦，必須清晨開始在高溫中製作，經過「三分日曬七分風」，用堅韌的精神做出堅韌的口感，也深受海內外民眾歡迎。

影片中，沈慧虹品嚐米粉寮研發的第一款沖泡式米粉，也介紹米粉寮三大姓「郭、陳、鄭」，以郭為最大姓。熟悉在地知識的沈慧虹前往郭家祖厝時說，郭姓子孫家中如有神明廳，必定供奉廣澤尊王，是在地的習俗與特色。另，她也前往在地信仰中心青南宮，參拜米粉寮的守護神靈安尊王。

此外，行經公道三時，沈慧虹介紹公道三路名由來，源自「公園綠道計畫」，在新竹有五條公道路，分別是公道一（三民路）、公道二（經國路）、公道三（銜接竹光路）、公道四（武陵路）與公道五。

沈慧虹表示，希望大家以後不只吃米粉，也可以到米粉寮了解米粉的前世今生。網友紛紛留言表示：「新竹的米粉超好吃，頂港有名聲，下港蓋出名！」、「泡米粉，好想吃看看唷！」也敲碗之後也要介紹新竹特色的摃丸！

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