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    竹市20所國中小新續任校長今就職 幅度之大歷年之最

    新竹市20所國中小新續任校長今天就職、幅度之大歷年之最，其中有14所學校的校長新就任。（記者洪美秀攝）

    新竹市20所國中小新續任校長今天就職、幅度之大歷年之最，其中有14所學校的校長新就任。（記者洪美秀攝）

    2022/07/29 12:41

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市111學年度國中小校長就職典禮今天舉行，包括14位新任校長及6位續任校長宣誓到任，另有4名校長退休，幅度之大是歷年之最，副市長李世珍期勉各校校長未來4年任期，秉持新校園運動精神，把創新、永續、存續概念帶到學校，打造獨特學校品牌。

    李世珍說，市府近年積極推動新校園運動，打造學校為知識遊樂地，讓孩子們在安全、舒適與兼具美學的校園上課；中央推動降溫計畫，竹市也是全國第一個推動的縣市。

    新任光華國中校長林茂成說，他相信最美的學習素材在大自然裡，透過戶外教學向大自然學習的精神，拉回許多高關懷的孩子，學生們學會與團隊夥伴保持密切良好互動合作關係、善盡自己責任，自發管理好自己與夥伴的身體狀況，並運用自身所學，在能力範圍內提供服務去幫助他人，運用一己之力加上互助合作帶給他人福祉。

    教育處長賴榮光也說，接下聘書代表著教育責任與使命傳承，期勉6位續任和14位新任校長，繼續帶學校團隊，在新常態下展開另一頁黃金成長期，讓孩子在多元與共融學習環境中，帶著無限勇氣及創造力探究發展，開創璀璨未來。

    其中續任校長有富禮國中涂靜娟、龍山國小陳彩文、東園國小曾玉蓮、關埔國小陳思玎、科園國小王國生、載熙國小陳嚴坤共6人。

    新任校長有光華國中林茂成、光武國中黃信騰、建華國中蔡之浩、三民國小陳進豐、西門國小許慶恭、建功國小賴雲鵬、北門國小李敦仁、頂埔國小曹喩傑、青草湖國小周雯娟、竹蓮國小劉向欣、內湖國小陳麗雲、高峰國小何信煒、港南國小范兆寅、水源國小陳桂里共14人。

    另退休校長有光華國中宋雨親、建功國小劉芳遠、三民國小陳智龍校長及曙光女中校長姚麗英。

    新竹市20所國中小新續任校長今天就職、幅度之大歷年之最，其中有6所學校的校長是續任。（記者洪美秀攝）

    新竹市20所國中小新續任校長今天就職、幅度之大歷年之最，其中有6所學校的校長是續任。（記者洪美秀攝）

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