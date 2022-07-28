出席竹科管理局改隸 沈慧虹：盼未來持續密切合作

民進黨新竹市長參選人沈慧虹（左四）竹科管理局改隸布達典禮暨揭牌儀式，她說，未來應由更熟練、熟悉的人繼續合作，一起守護這座護國神山。（記者洪美秀攝）

2022/07/28 18:08

〔記者洪美秀／新竹報導〕因應科技部改制為國家科學及技術委員會，新竹科學園區管理局今天舉辦布達典禮暨揭牌儀式。民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天受邀出席，她說，新竹市府與科管局長期密切合作，也攜手推動竹科X基地，第一軟體大樓如火如荼進行中，相信讓更熟練、熟悉相關業務的人來繼續合作，無須中斷再摸索，對新竹市、園區來說都是最棒的組合。

沈慧虹與國科會副主委陳宗權、竹科管理局局長王永壯、園區公會理事長李金恭、新竹縣祕書長陳季媛、園區公會顧問宣明智、新竹市副市長李世珍、竹科管理局同仁齊聚一堂，共同見證國科會竹科管理局邁入新篇章。

沈慧虹說，在拜訪台灣科學園區同業公會祕書長張致遠和大工業董事長沈國榮後，很榮幸今天受邀參與科管局改隸為國科會的典禮儀式。過去竹市府和科管局互動十分密切，共同推出竹科X基地，市府也在疫情與缺水期間，協助開設竹科篩檢站、鑿井取水、興建海淡廠等等，未來應由更熟練、熟悉的人繼續合作，一起守護這座護國神山。

副主委陳宗權說，為加強科技與跨部會溝通，科技部改制國家科學及技術委員會，所屬科管局今天揭牌，未來將加強4任務，包含：跨部會整合、加強基礎研究、科學園區創新與轉型、強化人文社會在科技領域的挹注。

他也說，總統蔡英文在昨天揭牌儀式中強調，要進一步培育更多年輕、女性人才投入研究創新，讓科技力為新竹創造更多進步和改變。

局長王永壯說，科技部改隸為國科會是從國家整體的高度，統合各部會來推動科技業務、厚實科技產業的實力。縱使面對中美貿易戰、新冠肺炎疫情、俄烏戰爭等挑戰，竹科去年的產值仍高達1.57兆元，成長28％，為歷年最高，今年上半年更加樂觀，期待未來能夠有更佳的蓬勃發展。

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