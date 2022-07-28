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    首頁　>　新竹市

    竹市棒球場開幕找國小代辦 時力：把教育人員當康樂股長？

    立委邱顯智（右二）今於立法院與多位時代力量新竹市議員召開記者會。 （記者羅沛德攝）

    立委邱顯智（右二）今於立法院與多位時代力量新竹市議員召開記者會。 （記者羅沛德攝）

    2022/07/28 12:22

    相關新聞：新竹棒球場開幕委由國小代辦惹質疑 竹市教育處：與學校是夥伴關係

    〔記者謝君臨／台北報導〕新竹市棒球場爭議延燒。時代力量立委邱顯智今（28）日偕同該黨新竹市議員舉行記者會，除質疑竹市棒球場未驗收就開打，還發現開幕活動竟是由竹市舊社國小代辦，強調這非教育本務，不但不尊重教學專業，還造成校方負擔，當教育人員疲於奔命，怎麼作育英才？根本是「五星市長你來當，加班熬夜基層扛」。

    邱顯智今與市議員林彥甫、蔡惠婷、廖子齊共同舉辦記者會。邱顯智表示，竹市棒球場未完成驗收就開打，2天內因場地問題造成4名球員受傷，球員林哲瑄可能需開刀，本季賽事報銷，嚴重的話甚至可能影響球員一生。此外，調查發現令人詫異之事，開幕活動竟是由竹市國小代辦，有相關程序瑕疵和待檢討之處。

    林彥甫指出，竹市棒球場未驗收就開打，有違反政府採購法之虞；而不只場內開幕球賽有問題，場外的開幕活動也有疑慮。有專家質疑，12億的球場改建丟給教育處體健科恐超出負荷，且開幕活動由國小代辦，也有3個疑點。

    他說，首先是棒球場開幕和國小業務無關，為何要國小代辦？其次，若要代辦為何不就近找民富國小，而是距離2公里外的舊社國小？最後，該標案5月24日結標後，原訂6月18日舉辦開幕活動，等於不到25天就要辦560萬的案子，且只有一家投標並得標，投標金額剛好是560萬，未免太過巧合。

    對於市府將開幕活動交給國小代辦，林彥甫研判原因有二，一是掩人耳目、規避監督，二是市府人力不足，要國小支援。但由國小代辦市府業務，標案內容與核銷驗收也全都需由國小負責，加重國小行政負擔，也恐超過國小行政專業。

    蔡惠婷表示，經她檢視竹市其他國小是否也有「代辦」現象，發現這3年來的萬聖節活動都由國小代辦，這和教育本質相關？這是欺負教育人，一間學校有這麼多標案，塞入和學校業務無關的娛樂性活動，對學校是非常大的負擔，市府將各級學校視為理所當然的支援系統，應讓他們回歸專業。

    廖子齊指出，市府長期濫用人力，找消防員打雜、教育人員當康樂股長，教育資源對孩子至關重要，對教育監督的強度不會如同市府，把這些和學校業務無關的事情交給國小代辦，是否迴避監督？假如這些活動、專案發生意外或遺憾，誰負責？到時推給學校？不要讓校方背上不是他們的鍋，應回歸本業。

    時代力量立委邱顯智（右二）今與新竹市議員林彥甫（右一）、蔡惠婷（左二）、廖子齊（左一）共同舉辦記者會。（記者謝君臨攝）

    時代力量立委邱顯智（右二）今與新竹市議員林彥甫（右一）、蔡惠婷（左二）、廖子齊（左一）共同舉辦記者會。（記者謝君臨攝）

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