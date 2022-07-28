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    首頁　>　新竹市

    稱發函給富邦悍將及味全龍 林耕仁：主動協助申請國賠

    國民黨新竹市長參選人林耕仁今天表示已委請律師發函給球團、將主動協助球團和球員申請國賠。（記者洪美秀攝）

    國民黨新竹市長參選人林耕仁今天表示已委請律師發函給球團、將主動協助球團和球員申請國賠。（記者洪美秀攝）

    2022/07/28 11:18

    〔記者洪美秀／新竹報導〕國民黨新竹市長參選人林耕仁今天在街口拜票時表示，團隊已發函球團，將主動協助球團申請國賠，他說，新竹棒球場未完成驗收就開打，導致職棒選手受傷，他已委由律師代替他發函給富邦悍將以及味全龍球團，可協助球團及球員對市政府提出國家賠償。

    對此，市府指出，依國家賠償法施行細則，國賠需由「請求權人或代理人」簽名或蓋章，以書面形式並檢附醫療收據或修復費用單據，提出賠償請求，市府國家賠償事件處理小組將依國家賠償法相關規定辦理，以維護請求權人權益。截至目前，市府尚未接獲任何申請資料。

    林耕仁說，申請國賠的程序非常複雜，而新竹棒球場成為全國矚目焦點，相信對於球隊來說也是很大的壓力，所以主動發起，由律師事務所代替他發函給富邦悍將、味全龍球團，主動協助球員、球團向市政府提出國家賠償。

    林耕仁說，會以選手的權益保障為最大考量，同時要求市府必須向前市長林智堅、甚至已經辭職的前副市長沈慧虹進行求償。

    他說，目前當務之急，就是保障選手的權益，林智堅、沈慧虹至今不願為下命令而負起責任，已經委請律師組成法律團隊，將協助受傷選手、受害球團爭取權益，絕對要讓下命令的人負起法律上、行政上還有政治上相對應的責任。

    國民黨新竹市長參選人林耕仁今天表示已委請律師發函給球團、將主動協助球團和球員申請國賠。（記者洪美秀攝）

    國民黨新竹市長參選人林耕仁今天表示已委請律師發函給球團、將主動協助球團和球員申請國賠。（記者洪美秀攝）

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