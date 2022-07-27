清大發現鵝鑾鼻4千年前石棺貝塚 南島族群海外交流重要證據

清大人類所考古團隊在鵝鑾鼻第一遺址發現4000年前的古代石棺、貝塚、灰坑等古物，是台灣南島族群海外交流重要證據。（清大提供）

2022/07/27 15:51

〔記者洪美秀／新竹報導〕清華大學人類所教授李匡悌和副教授邱鴻霖率考古團隊，在台灣國境之南的鵝鑾鼻發現距今約4000年前的古代石棺、貝塚、灰坑與大量的考古遺物，除發掘出珍貴的古代遺物，也是台灣南島族群與海外交流互動的重要證據，頗具意義，也將是未來進一步研究的重點。

清大表示，學校的成功湖因要進行整治而放水清淤，結果發現湖底有許多珍貴的東西，堪稱是成功湖的文物考古事件，而清大人類所長期投入台灣史前的研究也有大展獲，其中邱鴻霖與李匡悌率考古團隊在2019到2021年間，在國境最南端的「鵝鑾鼻第一遺址」進行搶救考古發掘，結果發現重要的考古文物，也讓人一窺台灣國境之南的史前生活。

清大表示，原來是2017年時，墾丁鵝鑾鼻公園進行老舊賣店改建工程時，意外發現距今約4000年前的古代石棺、貝塚、灰坑與大量的考古遺物，當清大團隊發現這些文物時，就判斷極具歷史價值，包括這些出土文物是台灣首見的史前時代貝器加工地點，更是太平洋島嶼最古老、面積最大的貝器加工場。

清大表示，從遺址中不僅出土大量墓葬外，更發現大量貝器和貝料，包含貝器的成品、半成品、胚料、加工過程廢料與相關的工具，證實史前鵝鑾鼻人具有一套獨特的貝器加工藝技術。

邱鴻霖說，這些出土的古物可能蘊含史前時代的台灣南島族群，與海外交流互動的證據，具有重要的意義，將是未來深入研究的重點，可望對史前台灣南島族群有更多的認識與了解。

此外，邱鴻霖也認為，這些考古文物出土確實很精采、值得重視與保存，但屏東當地居民對開發的需求仍應被重視，他也期許主管單位應多與居民溝通，並取得開發與文物保存間的平衡。

目前這批出土的考古遺物仍留在屏東縣政府與墾管處共同支持的「鵝鑾鼻最南點工作站」，有待進一步分析與探究。

清大人類所考古團隊在鵝鑾鼻第一遺址發現4000年前的古代石棺、貝塚、灰坑等古物，是台灣南島族群海外交流重要證據。（清大提供）

清大人類所考古團隊在鵝鑾鼻第一遺址發現4000年前的古代石棺、貝塚、灰坑等古物，是台灣南島族群海外交流重要證據。（清大提供）

清大人類所考古團隊在鵝鑾鼻第一遺址發現4000年前的古代石棺、貝塚、灰坑等古物，是台灣南島族群海外交流重要證據。（清大提供）

清大人類所考古團隊在鵝鑾鼻第一遺址發現4000年前的古代石棺、貝塚、灰坑等古物，是台灣南島族群海外交流重要證據。（清大提供）

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