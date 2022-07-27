EMBA生在群組指女同學腳開開讓人摸 判拘役10天

清大EMBA生在群組指女同學腳開開讓人摸大腿，新竹地院判刑。（記者蔡彰盛攝）

2022/07/27 14:04

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕就讀清大高階經營管理碩士在職專班的楊姓男子與同學李女之間有嫌隙，楊男竟在「清華EMBA」LINE群組內張貼「李女張開雙腿，將右大腿放在男人大腿上，任其撫摸大腿及腳底，這種姿勢表情好像極為舒服，眾人已看不下去了，我的媽呀！這種姿勢表情任人撫摸」等文字，新竹地院認為楊男確有誹謗故意及散布意圖，依散布文字誹謗罪判處拘役10天，易科罰金為1萬元。

法官調查，楊男與清大高階經營管理碩士在職專班學生李女之間有嫌隙，2018年8月5日在通訊軟體LINE「清華EMBA」群組內，張貼「在米蘭某夜晚11點，她（李女）來到我和友人房間，穿著裙子坐在沙發，張開雙腿，將右大腿放在她右邊某男人的大腿上，任其撫摸大腿及腳底，這種姿勢表情好像極為舒服，眾人已看不下去了，我的媽呀！說她一下媽咪已不得了，這種姿勢表情任人撫摸，一點生氣也沒有。恐怖！」等文字，指摘或傳述足以毀損李女名譽之事。

案經李女向新竹警方提告，法官認為內容除部分屬於確實發生事實外，還包括楊男自行渲染、誇大描述部分，整體來看這些文字，客觀上屬於對李女具有負面評價，且依一般社會通念，亦足以毀損或貶抑李女人格、名譽，足認楊男確實具有誹謗故意及散布意圖，其行為已成立散布文字誹謗罪。

法官審酌2人原係朋友關係，楊男卻未能秉持理性、平和態度妥善處理或化解紛爭，反而放縱一己之氣，在LINE群組上傳毀損李女名譽文字，對被害人人格、聲譽造成侵害，顯不尊重他人名譽，甚為不該，最後依散布文字誹謗罪判處拘役10天，易科罰金為1萬元。

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