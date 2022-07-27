推竹市街區特色風貌計畫 沈慧虹：補助店面裝潢費最高50萬元

沈慧虹（右二）前往竹市舊城區民宿參訪。（記者蔡彰盛攝）

2022/07/27 13:43

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕民進黨新竹市長參選人沈慧虹今前往舊城區第二間民宿「老宅瘋人苑」，老闆邱小鳳看好近年舊城區觀光興起，親手將50年老屋改造成特色民宿。沈慧虹也宣布將推動舊城區「街區特色風貌計畫」，每年補助舊城區特定街廓店家50萬元裝潢費用，與店家共同訂定立面、招牌與騎樓規範，協助街區打造專屬特色，以「點線面」策略，循序漸進打造街區特色，吸引人潮進入舊城。

老宅瘋人院位在世界街巷弄內，是新竹舊城區第二間民宿，老闆邱小鳳原是瑜伽老師，開啟「斜槓人生」經營民宿圓夢，保留老屋花磚、地磚、木窗、老瓷器等特色，打造獨一無二的特色老宅民宿。

邱小鳳說，近年在市府努力下，舊城區人行道變多、天空纜線變少，好走又漂亮，附近更有許多文化、親子活動，也讓夫妻倆決定勇敢開民宿。她也談及，未來希望市府可以和民宿合作活動，一起行銷城市，歡迎更多人來新竹作客，看見新舊融合、不一樣的新竹。

沈慧虹感謝她看見市府在舊城區的努力，同時宣布未來將在舊城區推動「街區特色風貌計畫」，不只要在中正台發展「東門町造市計畫」，更要讓整個舊城區商圈都成為觀光熱點。竹市街區特色風貌計畫將以「點線面」為策略，從店面單點補助裝潢費，打造街區線的特色風貌，讓街區全面升級，吸引人流。

沈慧虹說，計畫每年補助特色街廓的店面裝潢費最高50萬元；並與街廓店家討論，共同訂定立面、招牌與騎樓規範，協助打造街區特色，也還給行人步行空間；屆時舊城區每條街都有各自的特色與文化，又有舒適的環境、完善的步行系統，將會吸引人潮走進舊城，搭配整體舊城再起政策，讓舊城重新繁榮。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法