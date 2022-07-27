新竹市虎林棒球場投手丘、打擊區由學生幫完工 市府挨批

新竹市虎林簡易棒球場2016年完成時，當時的投手丘是由學生及教練等人鋪磚完成、民眾黨新竹市黨部諷市府的公共工程是讓學生為市府擦屁股？（家長提供）

2022/07/27 13:08

〔記者洪美秀／新竹報導〕針對已啟用的竹市虎林簡易棒球場，民眾黨新竹市黨部今指出，虎林簡易棒球場工程耗資1500萬元，但最後的投手丘、本壘打擊區工程竟是由球員協助鋪磚完成，諷刺市府的工程竟是讓無辜學生幫市府擦屁股？難怪斥資近12億的新竹市棒球場會出問題、狀況連連。

民眾黨新竹市香山區市議員參選人葉國文表示，新竹市政府曾在2016年施作虎林簡易棒球場工程，投入千萬預算，但是廠商做到最後竟然是麻煩棒委會幫忙請高中棒球隊的同學一起弄好的，質疑市府的公共工程竟然要學生來幫忙？。

對此，新竹市府教育處回應指出，虎林簡易棒球場是市府爭取閒置土地改建，在最重要的投手丘及本壘板設置過程，市府協請棒委會給予施工廠商專業諮詢、提供意見，由市府與棒委會攜手合作，完工後也成為新竹市社區棒球、基層訓練的重要場地，過去2年累計突破5萬人次使用。

為讓棒球場更貼近、符合球員真實需求，工程單位尋求新竹市棒委會建議，向使用者、專業教練及球員進行諮詢，使成果最貼近選手的需要，並由棒委會教練指導球員進行測試，再依其意見修正，攜手合作完成棒球場設置。

市府說明，棒委會於場地完工後依新竹市運動場地認養辦法向體育場申請認養，依認養契約規定，運動場地的水費、電費、環境清潔費應由認養單位自行負擔，運動場地的設施設備修繕亦同。

市府向國防部爭取閒置的新竹市空軍20、22村眷改用地，2016年興建佔地5.6公頃的虎林棒球場，並進行周邊綠美化工程，完成後由新竹市體育會棒球委員會進行認養，並簽訂認養契約。

有學生家長今天出席民眾黨市黨部的記者會提到，市府聲稱建立公共工程的嚴格管控機制，沒想到2016年完工的虎林簡易棒球場，因承包廠商不會做棒球場的工程，最後投手丘、打擊區是新竹市棒球委員會帶著高中棒球隊的教練團和學生，扛著磚頭、看著書本，才完成投手丘和本壘板打擊區，讓人質疑市府的公共工程品質及控管機制，更質疑市府的工程難道需要學生來「神救援」？。

新竹市虎林簡易棒球場2016年完成時，當時的投手丘是由學生及教練等人鋪磚完成、民眾黨新竹市香山區市議員參選人葉國文諷市府的公共工程是讓學生為市府擦屁股？（記者洪美秀攝）

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