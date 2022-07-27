籲調查新竹棒球場勿枉勿縱 林耕仁：監察院也應徹查

國民黨新竹市長參選人林耕仁今天除呼籲檢調勿枉勿縱查新竹棒球場、也認為監察院也應徹查。（記者洪美秀攝）

2022/07/27 11:45

〔記者洪美秀／新竹報導〕國民黨新竹市長參選人林耕仁今天在北區街口拜票時，針對檢調單位已分他案了解新竹市棒球場一事，他呼籲檢調單位應強硬起來，且不單是檢方應調查，監察院也應要盡職責，從設計、監造、工程品質都要全民檢視、勿枉勿縱，如有弊端就要查辦到底。

林耕仁也對新竹棒球場導致球員林哲瑄可能要開刀，且整季球賽報銷一事很震驚與不捨。他說，選手的運動生涯不容易，因場地問題，一個撲接就造成傷害，開刀後可能整個賽季都會報銷，這讓所有人感到難過；希望球員能趕緊恢復健康，重返球場。

對棒球場「未完成驗收就開打」，檢察官已分案調查一事，他說，這確實很有必要，且強調不單是檢方應該調查，監察院也應該要盡職責，從設計、監造、工程品質都要全民檢視，勿枉勿縱，如有弊端就要查辦到底。

球場未驗收就開打，林耕仁也質疑「到底誰下令，在還沒有完成驗收就要開幕，這個人要出來付行政責任！不是只聽到落跑去桃園的前市長單單一句「一肩扛起」，或者在新竹參選的前副市長喊會承擔就能了事。誰是影武者，市府要講清楚。

對於因新竹棒球場爭議，總統蔡英文不出席中職明星賽，林耕仁說「總統到底是挺林智堅、沈慧虹，還是挺棒球？」當新竹棒球場風光開幕成為林智堅政績，蔡總統就出席開球，結果兩場比賽後球場停用，蔡總統就不出席明星賽，總統到底是挺「落跑二人組」，還是挺棒球？

對中華大學審林智堅論文的系主任兼召集人請辭，林耕仁說，論文的部分要交給兩所大學做專業的認定，且相關資格都有很明確的規定，任何個人或政黨都不應介入，必須要尊重學校的職權。

國民黨新竹市長參選人林耕仁今天在街口拜票時受訪表示，除呼籲檢調勿枉勿縱查新竹棒球場、也認為監察院也應徹查。（記者洪美秀攝）

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