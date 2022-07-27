籲調查新竹棒球場勿枉勿縱 林耕仁：監察院也應徹查
〔記者洪美秀／新竹報導〕國民黨新竹市長參選人林耕仁今天在北區街口拜票時，針對檢調單位已分他案了解新竹市棒球場一事，他呼籲檢調單位應強硬起來，且不單是檢方應調查，監察院也應要盡職責，從設計、監造、工程品質都要全民檢視、勿枉勿縱，如有弊端就要查辦到底。
林耕仁也對新竹棒球場導致球員林哲瑄可能要開刀，且整季球賽報銷一事很震驚與不捨。他說，選手的運動生涯不容易，因場地問題，一個撲接就造成傷害，開刀後可能整個賽季都會報銷，這讓所有人感到難過；希望球員能趕緊恢復健康，重返球場。
對棒球場「未完成驗收就開打」，檢察官已分案調查一事，他說，這確實很有必要，且強調不單是檢方應該調查，監察院也應該要盡職責，從設計、監造、工程品質都要全民檢視，勿枉勿縱，如有弊端就要查辦到底。
球場未驗收就開打，林耕仁也質疑「到底誰下令，在還沒有完成驗收就要開幕，這個人要出來付行政責任！不是只聽到落跑去桃園的前市長單單一句「一肩扛起」，或者在新竹參選的前副市長喊會承擔就能了事。誰是影武者，市府要講清楚。
對於因新竹棒球場爭議，總統蔡英文不出席中職明星賽，林耕仁說「總統到底是挺林智堅、沈慧虹，還是挺棒球？」當新竹棒球場風光開幕成為林智堅政績，蔡總統就出席開球，結果兩場比賽後球場停用，蔡總統就不出席明星賽，總統到底是挺「落跑二人組」，還是挺棒球？
對中華大學審林智堅論文的系主任兼召集人請辭，林耕仁說，論文的部分要交給兩所大學做專業的認定，且相關資格都有很明確的規定，任何個人或政黨都不應介入，必須要尊重學校的職權。